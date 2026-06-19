1. 오늘 멕시코와 2차전…홍명보 "새로운 신화 기대"



우리 축구 대표팀이 오늘(19일) 오전 10시 개최국 멕시코와 2차전을 치릅니다. 오늘 새벽 같은 조의 체코와 남아공이 1대 1로 비기면서 오늘 이긴 팀은 남은 경기와 관계없이 조 1위로 32강에 진출합니다.



2. '60일 담판' 시작…"오늘 스위스서 실무 협상"



트럼프 미 대통령이 종전 양해각서에 서명함에 따라 미국과 이란의 60일 기한 담판이 시작됐습니다. 벤스 부통령은 실무 협상이 다소 연기될 가능성도 언급했지만, 스위스 정부는 약속대로 오늘 열릴 거라고 밝혔습니다.



3. 코스피 '9천' 고지 올랐다…한국 증시 새 역사



코스피가 사상 처음으로 9천 포인트를 넘겼습니다. 반도체 투톱을 비롯한 AI 관련주들이 지수를 밀어 올렸습니다.



4. "노태악 '횡령' 고발"…'투표용지 부족' 국조특위 가동



노태악 전 중앙선거관리위원장이 나랏돈으로 부부동반 해외 출장을 다녀온 것에 대해 국민의 힘이 업무상 횡령 혐의로 고발하기로 했습니다. 투표용지 부족 사태를 조사할 국회 국정조사특별위원회는 어제부터 활동에 들어갔습니다.