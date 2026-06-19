베트남, 훔친 고양이 식용도축 유통조직 적발…400여 마리 구조

▲ 호찌민시 경찰이 고양이를 훔쳐 식용으로 도축, 유통해온 범죄조직 단속 과정에서 찾아낸 고양이들

베트남 경찰이 고양이를 대규모로 훔쳐 식용으로 도축, 유통해온 범죄조직을 적발하고 고양이 400여 마리를 구조했습니다.18일(현지시간) 현지 매체 뚜오이째 등에 따르면 호찌민시 경찰은 최근 반려동물 절도 사건 수사 결과 이들 조직원 9명을 체포했습니다.또 단속에서 살아 있는 고양이 400여 마리가 들어 있는 우리 45개와 고양이 사체 약 80구가 담긴 얼음을 채운 스티로폼 용기 4개를 발견했습니다.경찰은 다른 장소에서도 산 고양이 20여 마리를 추가로 찾아냈습니다.검거된 용의자들은 호찌민시와 인근 떠이닌성, 안장성 등 베트남 남부 곳곳에서 고양이를 훔치거나 붙잡은 사실을 자백했다고 경찰은 전했습니다.이들은 도살한 고양이 고기를 1㎏에 약 7만 동(약 4천50원)씩 받고 팔아넘긴 것으로 나타났습니다.경찰은 냉풍기가 설치된 임시 보호소를 마련해 구조한 고양이들을 수용했으며, 수의사와 자원봉사자 등이 이들을 돌보면서 주인을 찾아주고 있습니다.이번 고양이 구조 소식에 고양이를 잃어버린 여러 주인이 보호소와 경찰서 등에 들러 자신의 반려동물과 감격스러운 상봉을 했습니다.일주일 전 사라진 자신의 고양이를 호찌민시 한 경찰서에서 찾아낸 팜 딘 투(50)씨는 뚜오이째에 "처음에는 그저 운이 좋기를 바라며 왔는데 정말 예상치 못하게 고양이를 찾게 돼 너무 기쁘다"고 말했습니다.이어 "많은 이가 고양이를 작은 소유물로 여기지만, 경찰이 고양이들에게 진심 어린 관심과 지원을 보여준 점에 깊이 감사드린다"고 덧붙였습니다.다만 경찰 단속으로 발견된 일부 고양이는 열악한 환경 때문에 폐사한 것으로 알려졌습니다.국제 동물보호단체 '휴메인 월드 포 애니멀스'의 개·고양이 고기 소비 반대 캠페인을 이끄는 카란비르 쿠크레자는 이번 단속이 "베트남의 엄청난 규모의 고양이 고기 거래 실태를 일깨워주는 충격적인 사건"이라고 AP 통신에 밝혔습니다.베트남에서는 개나 고양이 고기의 출처를 증명할 수 있는 허가증과 위생 면허가 있으면 이들 고기를 판매할 수 있습니다.하지만 이들 동물 고기를 대규모로 도축하는 합법적 도축장이 없는 가운데 시중 유통 물량의 상당 부분이 이런 법적 요건을 충족하지 못하는 음성적·비합법적 고기인 것으로 알려졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)