"투표용지 부족, 작년 대선·4년 전 지선 때도 발생"

▲ 선거관리위원회

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 국민적 공분이 이어지는 가운데 지난해 대선과 4년 전 지방선거 때도 투표용지 부족 사례가 발생했던 것으로 나타났습니다.더불어민주당 임미애 의원이 18일 중앙선거관리위원회로부터 받은 자료에 따르면 시도 선거관리위원회가 투표용지 부족을 예상해 투표지를 추가로 보낸 투표소는 2022년 지선 2곳, 2024년 22대 총선 1곳, 지난해 대선 42곳으로 각각 집계됐습니다.4년 전 지선의 경우 투표소 2곳에 각각 100장, 200장의 추가 용지가 보내졌습니다.이 가운데 전남 고흥군 도양읍 제6투표소에서 추가 투표용지 1매가 사용됐습니다.작년 대선에선 투표소 42곳에 50∼500장의 투표용지가 추가로 배부됐습니다.이 중 대구 달성군 화원읍 제10투표소에서 추가로 받은 투표용지 12매를 사용했습니다.다만 이들 투표소에선 6·3 지선 때와 같이 투표 중단 사태가 발생하지는 않았습니다.6·3 지선에서는 투표소 140곳에 투표용지가 추가로 송부됐습니다.이 가운데 추가 투표용지를 사용한 투표소는 91곳, 투표용지 부족으로 투표가 중단된 투표소는 26곳이었습니다.