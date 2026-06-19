이란최고지도자 "MOU 조건부 승인…미국의 무리한 요구 수용안할것"

▲ 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이

이란 최고지도자 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 미국과의 종전 양해각서를 조건부로 승인했으며, 향후 협상 과정에서 미국의 무리한 요구를 절대 수용하지 않겠다는 입장을 밝혔습니다.하메네이는 현지 시간 18일 국영 매체 등을 통해 발표한 대국민 서면 메시지에서 이번 양해각서 체결에 대해 "원칙적으로는 다른 의견을 가지고 있었다"며 "그러나 최고국가안보회의 의장인 대통령의 강력한 의지와 책임 수용을 전제로 이를 허가했다"고 설명했습니다.그는 "대통령이 자신과 위원들을 대신해 이란 국민과 저항 전선의 권리를 지켜내겠다고 약속했고, 이에 대한 책임을 명시적으로 받아들였기에 승인한 것"이라고 강조했습니다.특히 하메네이는 이번 합의 과정에서 미국의 태도를 비판하며 경계심을 늦추지 않았습니다.그는 "이 단계에 이르기까지 미국 대통령이 절박함에 쫓겨 다양한 지렛대를 동원했다"면서 "향후 진행될 양국 간의 대면 협상이 결코 적(미국)의 의견을 수용한다는 의미는 아니다"라고 못 박았습니다.이어 하메네이는 "미국 측이 무리한 요구를 해올 경우 이를 절대 받아들이지 않겠다는 점을 대통령도 분명히 했다"며 "이제부터 우리 국민과 당국은 앞서 명시된 합의 조건들이 제대로 이행되는지를 면밀히 지켜볼 것"이라고 말했습니다.이란 최고지도자의 이날 메시지는 미·이란 양국이 종전을 위한 MOU를 전격적으로 체결한 가운데, 이란 내부 강경파들의 반발을 다독이는 한편 향후 본격적으로 이어질 세부 협상 과정에서 미국을 압박하고 주도권을 쥐기 위한 포석으로 풀이됩니다.(사진=이란 최고지도자실 제공, 연합뉴스)