미-이란, 종전MOU 이행 착수…이란비핵화 협상 개시 지연 가능성

▲ 미국-이란 종전 양해각서

미국과 이란이 현지 시간 18일 종전 양해각서 이행에 본격 착수했습니다.양국 대표단이 19일 스위스에서 만나 이란 비핵화 등을 위한 후속 협상을 개시할 계획이었는데, 양국 정상 간 원격 서명이 17일 이뤄지면서 협상 개시 시점도 늦춰질 가능성이 있어 보입니다.JD 밴스 미국 부통령은 이날 백악관에서 기자회견을 통해 "이란과의 종전 MOU에 따른 60일간의 협상 기간이 공 식적으로 오늘 시작됐다고 하겠다"고 말했습니다.이날부터 따지면 60일은 8월 16일까지입니다.미국과 이란이 호르무즈 해협 개방과 대이란 해상봉쇄 해제에 합의하고 60일간 이란의 비핵화 및 제재 해제 등을 놓고 후속협상을 한다는 게 MOU의 골잡니다.밴스 부통령은 종전 MOU에 따라 미 해군이 대이란 해상봉쇄를 해제했다고 밝혔습니다.미 중부사령부도 대이란 해상봉쇄를 해제한다면서 합의 준수를 확실히 하기 위해 미 군함들이 일대에 머무를 것이라고 발표했습니다.밴스 부통령은 간밤에 1천250만 배럴의 석유가 호르무즈 해협을 통과했다고 강조했습니다.MOU로 호르무즈 해협의 통행이 정상화 수순을 밟고 있다는 점을 부각하려는 취집니다.밴스 부통령은 이란 대표단과의 협상이 이번 주말 열릴 계획이지만 바뀔 수도 있다고 말했습니다.후속 협상 개시가 늦춰질 가능성이 있어 보입니다.당초 밴스 부통령이 이끄는 미국 대표단과 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 19일 스위스에서 만나 MOU 서명식을 하고 후속 협상에 돌입할 예정이었으나 전날 양국 대통령간 원격 서명이 이뤄지면서 서명식도 불투명해졌습니다.뉴욕타임스는 이란 매체를 인용해 19일 서명식은 열릴지 않을 것이라고 전했습니다.밴스 부통령은 이란에 제공될 경제적 보상에 대해 "이란이 완전히 (약속을) 이행하고 행동을 바꿀 때만 가능하다"고 거듭 주장했습니다.이란에 대한 경제적 보상에 미국 자금이 한 푼도 들어가지 않는다고도 재차 강조했습니다.그러면서 이란이 행동을 바꿀지 알아보기 위해 시도를 해볼 가치가 있다며 MOU의 정당성을 거듭 주장했습니다.밴스 부통령은 이스라엘을 향해 이번 MOU를 존중해야 한다고 촉구했습니다.그러면서 레바논 수도 베이루트에서 민간인을 향한 공격은 용납될 수 없다고 덧붙였습니다.그는 "도널드 트럼프는 지금 시점에 이스라엘에 우호적인 유일한 국가수반이자 세계 초강대국의 국가 원수"라고 말했습니다.이번 MOU를 비난하는 이스라엘 장관들을 향해서는 "정신 차리고 현실을 보라"고도했습니다.이스라엘이 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라 공격을 명분으로 베이루트를 공습하며 MOU를 위태롭게 할 가능성을 경고하면서 미국에 대한 비판을 자제하라고 강도 높게 압박한 셈입니다.밴스 부통령은 이란산 석유에 대한 미국의 제재 일시 해제가 이란에 새로운 혜택을 주는 것은 아니라고 주장했습니다.그러나 제재로 인해 중국에 싼값에 석유를 팔던 이란이 이번 제재 해제로 다양한 국가에 높은 가격으로 석유를 판매할 수 있게 됐다는 지적이 나옵니다.밴스 부통령은 이란이 원치 않아 MOU 합의안 공개가 늦어진 것이라면서 MOU 발표 과정이 혼란스러웠다는 지적에 반박했습니다.미국에서는 지난 14일 이란과 MOU 전자 서명이 이뤄지고도 합의문이 공개되지 않으면서 공개를 촉구하는 목소리가 높았습니다.전날 미국과 이란 대통령 간 원격 서명과 함께 합의문이 공개된 후로는 이란에 유리한 합의라는 비판이 거세지고 있습니다.