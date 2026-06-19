홍명보호 3차전 상대 남아공, 체코와 1대 1 무

▲ 현지시간 18일 남아공과 체코의 경기

2026 북중미 월드컵 한국 축구 대표팀의 조별리그 세 번째 상대인 남아프리카공화국이 체코를 상대로 승점 1을 따냈습니다.남아공 대표팀은 오늘(19일) 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 월드컵 조별리그 A조 2차전에서 체코와 1대 1로 비겼습니다.12일 멕시코와의 대회 개막전에서 0대 2로 졌던 남아공은 승점 1을 챙긴 가운데 여전히 A조 최하위에 머물렀습니다.남아공은 25일 홍명보 감독이 지휘하는 한국과 멕시코 몬테레이 스타디움에서 3차전을 치릅니다.한국과의 1차전에서 1대 2로 역전패를 당했던 체코는 이날도 리드를 지키지 못한 채 패배 같은 무승부를 곱씹어야 했습니다.나란히 1차전 승리로 승점 3을 확보해 둔 한국과 멕시코가 이날 오전 10시부터 멕시코 과달라하라 스타디움에서 맞대결을 앞두고 있습니다.멕시코와의 개막전에서 2명이 퇴장당하며 완패했던 남아공은 이날 잉글랜드 번리에서 뛰는 공격수 라일 포스터를 벤치에 두고 이크람 레이너스와 오스윈 아폴리스, 타펠로 마세코를 공격 선봉에 세웠습니다.수비진은 멕시코전 때의 스리백 대신 포백으로 구성해 체코를 상대했습니다.체코는 간판 공격수 파트리크 시크가 한국전에 이어 최전방에 나서서 아담 흘로제크와 호흡을 맞췄고, 한국전에서 골 맛을 봤던 '캡틴' 라디슬라프 크레이치를 한 축으로 둔 스리백 수비진을 가동했습니다.경기 시작 6분 만에 체코가 포문을 열었습니다.오른쪽 측면에서 흘로제크가 올린 공을 페널티 아크에서 알렉산드르 소이카가 연결했고, 페널티 지역 안에서 미드필더 미할 사딜레크가 왼발로 마무리하며 선제골을 터뜨렸습니다.라인을 끌어 올리고 반격에 나섰으나 만회하지 못하던 남아공은 전반 33분 다시 '카드 악재'까지 만났습니다.선발 미드필더로 나선 테보호 모코에나가 전반 33분 체코 루카시 체르프를 향한 무리한 태클로 경고를 받아 경고 누적으로 한국과의 3차전 결장이 확정됐습니다.전반 추가 시간 남아공은 마세코가 오른쪽 돌파한 뒤 올린 공을 오브리 모디바가 크로스로 연결한 것이 체코 골키퍼 마테이 코바르시에게 막혔고, 이어진 마세코의 왼발 터닝 슛이 크레이치의 발에 걸리며 끌려다닌 채 전반을 마쳤습니다.후반 들어서는 남아공이 레이너스를 에비던스 막고파로 바꾸는 등 활발하게 교체 카드를 활용하며 내내 분위기를 주도했고, 경기 막바지 결실을 봤습니다.후반 36분 페널티 지역 내 오른쪽에서 마세코가 시도한 강한 슈팅이 체코 파벨 슐츠의 손에 맞으면서 핸드볼 파울로 페널티킥이 선언된 것입니다.다음 경기에 출전할 수 없는 모코에나가 키커로 나서 깔끔하게 오른발로 차 넣으며 동점 골을 폭발해 아쉬움을 달랬습니다.이후 양 팀은 파상공세를 주고받았으나 추가 시간 슐츠의 페널티 아크 왼쪽 왼발 슛이 골대 오른쪽으로 살짝 벗어나는 등 끝내 어느 팀도 앞서 나가는 골을 만들어내지 못했습니다.월드컵 역대 최고령 2위인 1951년 9월생 미로슬라프 코우베크 체코 감독, 1952년 4월생으로 최고령 3위인 휴고 브로스 남아공 감독의 맞대결이 펼쳐진 이날 경기는 심판진으로도 주목받았습니다.미국 출신 토리 펜소 심판이 여성으로 역대 두 번째로 남자 월드컵 경기를 주심으로 관장했고, 부심도 모두 여성인 브룩 메이오, 캐스린 네스빗(이상 미국)이 맡았습니다.국제축구연맹(FIFA) 발표 기준 6만 8천239명 규모의 애틀랜타 스타디움에는 이날 6만 7천442명의 관중이 입장했습니다.(사진=게티이미지코리아)