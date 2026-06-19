편의점 직원, 바닥에 '납작'…"이런 게 국위선양"

일본인 관광객에게 편의점 직원이 베푼 친절함이 화제라고요?



네, 누군가를 향한 작은 배려 하나가 그 나라를 기억하는 따뜻한 추억이 된 셈인데요.



최근 일본인 관광객 A 씨는 자신의 SNS를 통해 인천공항 편의점에서 겪은 일을 소개했습니다.



여행 중 편의점에 들렀다가 여동생이 떨어뜨린 무선 이어폰이 진열대 아래 깊숙한 틈으로 들어가 버린 건데요.



당황하고 있던 자매를 본 편의점 직원은 망설임 없이 바닥에 엎드려 이어폰을 찾기 시작했습니다.



한참을 찾아도 나오지 않자 미안해진 A 씨는 "이제 포기하겠다"고 말했지만, 직원은 끝까지 이어폰 찾기를 포기하지 않았는데요.



결국 진열대 하단까지 직접 분리한 뒤 먼지가 쌓인 구석을 맨손으로 살펴 이어폰을 찾아냈습니다.



A 씨는 당시 사진을 공개하며 "가슴이 뜨거워질 정도로 감사했다"고 고마운 마음을 전했습니다.



사연이 알려지자 다른 일본인들의 경험담도 이어졌는데요.



한 이용자는 한국 기차 안에서 의식을 잃었을 때 시민들이 응급조치를 도와주고 안전을 확인한 뒤에야 자리를 떠났다고 회상했습니다.



사연을 본 누리꾼들은 "이런 분들 덕분에 국격이 올라간다" "이런 게 국위선양"이라며 칭찬을 아끼지 않았습니다.



(화면출처 : 온라인 커뮤니티)