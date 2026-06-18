KIA 양현종 통산 190승 위업…삼성 최형우 끝내기 희생플라이

▲ KIA 양현종, 역대 두 번째 190승

KIA 타이거즈 왼손 베테랑 투수 양현종이 역대 두 번째로 통산 190승 고지를 밟았습니다.양현종은 오늘(18일) 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 홈경기에 선발 등판해 LG 트윈스 타선을 5이닝 동안 2점(1자책점)으로 막았습니다.3대 2로 앞선 6회 승리 요건을 안고 강판한 양현종은 4대 2로 팀이 승리하면서 지난달 13일 시즌 3승을 수확한 이래 5번째 도전 만에 통산 190승을 거뒀습니다.KBO리그 통산 승수 2위 양현종은 1위 송진우(210승)에게 20승 차로 따라붙었습니다.양현종은 제구 난조로 볼넷을 6개나 내주며 위기를 자초했습니다.1회에는 원아웃 만루에서 3루 견제 실책으로 먼저 실점하고 4회에는 구본혁에게 적시타를 맞았습니다.KIA 타선은 5회 한 번의 찬스에서 경기를 뒤집었습니다.김규성, 박민의 연속 안타로 엮은 노아웃 1, 3루에서 김호령의 중견수 쪽 2루타로 단숨에 2대 2 동점을 이룬 뒤 김도영의 땅볼로 3대 2로 역전했습니다.KIA는 8회 박민의 좌선상 1타점 2루타에 힘입어 4대 2로 도망갔습니다.조상우를 비롯해 김범수, 곽도규, 정해영, 성영탁 5명의 구원진이 무실점 계투로 양현종의 190승을 도왔습니다.왼쪽 허벅지 뒤 근육(햄스트링) 파열로 54일 만에 돌아온 KIA 해럴드 카스트로는 4타수 2안타로 복귀전을 마쳤습니다.대구에서는 삼성 라이온즈가 키움 히어로즈를 4대 3으로 따돌리고 두 경기 연속 끝내기로 울렸습니다.3위 삼성은 5연승을 질주하고 2위 kt wiz와 격차를 1경기로 줄였습니다.전날 구자욱이 굿바이 안타를 날렸고, 이날엔 불혹의 대타자 최형우가 영웅이 됐습니다.최형우는 1대 3으로 끌려가던 7회 좌선상에 떨어지는 2타점 2루타로 경기를 원점으로 돌렸습니다.이어 몸 맞는 공 2개와 김성윤의 내야 안타로 잡은 9회말 원아웃 만루에서 중견수 희생플라이를 날려 경기를 끝냈습니다.3타점을 독식한 최형우는 통산 타점을 1천785개로 늘려 사상 첫 1천800타점에 15개를 남겼습니다.NC 다이노스는 창원에서 한화 이글스를 6대 0으로 제압하고 주중 안방 3연전을 쓸어 담았습니다.7위 NC와 6연패를 당한 6위 한화의 격차는 0.5경기로 줄었습니다.NC는 1회 한화의 연속 실책에 편승해 결승점을 냈습니다.선두 김주원이 1루수 포구 실책으로 2루까지 내달렸습니다.이후 투수 윌켈 에르난데스의 2루 견제 실책에 이어 이를 잡은 중견수 오재원의 3루 송구 실책이 나오자 유유히 홈을 밟았습니다.2회에 안중열의 우선상 2루타, 김주원의 중전 안타로 2점을 추가한 NC는 5회 천재환의 왼쪽 폴을 때리는 투런 홈런으로 승기를 잡았습니다.천재환은 7회 6대 0으로 도망가는 1타점 중전 안타로 3타점째를 올리며 쐐기를 박았습니다.NC 선발 투수 커티스 테일러는 안타 4개와 볼넷 2개를 허용하고도 6이닝 동안 실점 없이 한화 타선을 요리해 승리를 안았습니다.서울 잠실야구장에서는 두산 베어스가 4연승을 달리던 kt를 2대 1로 눌렀습니다.두산 2년 차 우완 투수 최민석이 6이닝 1실점, 어깨 통증으로 44일 만에 등판한 kt 소형준은 5이닝 1실점으로 투수전을 이끌었습니다.결승점은 7회에 나왔습니다.7회말 두산 선두 타자로 나선 대타 정수빈이 kt 세 번째 투수 김민수를 상대로 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타를 작렬했고, 후속 타자 박찬호가 절묘한 우전 적시타를 생산했습니다.왼쪽 새끼손가락 부상으로 휴식을 취했던 정수빈은 있는 힘을 다해 뛰어 홈을 찍었습니다.인천에서는 연장 11회에도 롯데 자이언츠와 SSG 랜더스가 2대 2로 승패를 가리지 못했습니다.SSG가 1회 최정의 좌월 솔로 아치로 앞서가자 롯데는 4회초 한동희의 좌월 투런포로 역전했습니다.SSG는 5회 기예르모 에레디아의 솔로 아치로 2대 2 균형을 맞췄습니다.이후 롯데는 7회, 연장 11회 두 번이나 주자를 3루에 보내고도 득점에 실패했습니다.SSG 타선은 연장전 2이닝 모두 삼자범퇴로 물러나 아쉬움을 남겼습니다.(사진=KIA 타이거즈 제공, 연합뉴스)