미국 이어 영국도 기준금리 동결…"에너지 가격 상승 위험 여전"

▲ 잉글랜드은행(BOE)

영국 중앙은행인 잉글랜드은행이 현지 시간 18일 통화정책위원회를 열어 기준금리를 연 3.75%로 유지했습니다.통화정책위원 9명 가운데 7명이 금리 유지를 지지했으며 2명이 4%로 0.25%포인트 인상 의견을 냈습니다.앞서 블룸버그와 로이터가 조사한 시장 전문가들도 위원 7명이 동결, 2명이 인상을 지지해 금리 유지가 결정될 것으로 예상했습니다.잉글랜드은행은 지난해 12월 0.25%포인트 인하를 마지막으로, 올해 네 차례 통화정책위원회에서 연속해서 금리를 유지했습니다.이전 통화정책위원회 이후인 지난달 하순 발표된 영국 소비자물가지수 상승률은 2.8%로 상승세가 둔화했으나 동결이 결정됐습니다.미국과 이란의 종전 양해각서 체결과 호르무즈 재개방 약속에 국제 유가가 하락했지만, 잉글랜드은행은 인플레이션 위험이 끝났다고 보기에는 시기상조라고 지적했습니다.통화정책위원회는 "이전 회의 후 CPI 상승률이 2.8%로 하락했으나 에너지 가격 상승의 영향이 계속돼 올해 상승이 예상된다"며 "에너지 가격 상승이 계속될수록 정책이 연동돼야 할 물가와 임금 책정에 실질적인 2차 영향이 있을 위험도 커진다"고 설명했습니다.위원회는 "위원들은 전망이 어떻게 전개될지 불확실성을 고려할 때 적절한 정책 대응이 다양한 시나리오에 걸쳐 견고해야 한다는 데 동의했다"며 "위원회는 계속해서 중동 상황과 경제에 미치는 영향을 면밀히 관찰할 것"이라고 강조했습니다.앤드루 베일리 잉글랜드은행 총재도 "최근 며칠간 유가 하락은 고무적이지만, 여전히 전쟁 전보다는 높다"면서도 "상황은 여전히 예측할 수 없고 상당 기간 에너지 가격이 높게 유지될 위험이 분명하다"고 말했습니다.베일리 총재는 "앞으로 무슨 일이 일어나든 지난 넉 달간 상승한 에너지 가격은 이미 파이프라인에 어느 정도의 물가 상승 압력을 가하고 있다는 뜻"이라고 했습니다.잉글랜드은행은 올해 4분기 물가상승률이 3.25%까지 오를 것으로 예상했습니다.은행의 장기적인 물가상승률 목표 2%보다는 여전히 높지만, 지난 4월 예상했던 3.6%보다는 낮습니다.파운드화는 파운드당 1.323달러로 전장보다 0.5% 하락했고 국채 10년물 금리는 4.78%로 0.02%포인트 올랐습니다.금리 선물 시장에는 연내 0.25%포인트 금리 인상이 반영돼 있습니다.앞서 유럽중앙은행은 지난 11일 3대 정책금리를 0.25%포인트씩 인상했고 일본은행은 16일 정책 금리를 기존 '연 0.75% 정도'에서 '1.0% 정도'로 올렸습니다.미국 연방준비제도는 17일 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했으나 연내 인상 가능성을 시사했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)