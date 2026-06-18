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"철수 안 해" 이스라엘군, 레바논 남부 주둔군 최신 지도 공개

민경호 기자
작성 2026.06.18 22:29 조회수
"철수 안 해" 이스라엘군, 레바논 남부 주둔군 최신 지도 공개
▲ 이스라엘군이 공개한 최신 레바논 남부 보안구역 지도

이스라엘군이 레바논 남부에 설정한 보안 구역의 최신 지도를 공개하면서 현 단계에서는 이곳에서 병력을 빼지 않을 것이라고 밝혔습니다.

현지시간 18일 공개된 지도상의 병력 배치선은 이스라엘-레바논 국경에서 레바논 영토 안쪽으로 최대 10㎞ 지점까지 동서로 이어져 있습니다.

이는 지난 4월 처음으로 설정했던 '전방 방어선'에서 레바논 영토 안으로 더 깊숙이 들어간 것입니다.

이스라엘군은 "레바논 남부의 지정된 작전 구역에 주둔하고 있으며, 위협을 제거하고 이스라엘 북부 주민의 안전 보장을 강화하는 임무를 계속할 것"이라고 발표했습니다.

레바논 남부에 투입된 이스라엘군의 철수 문제는 미국과 이란 간의 종전 양해각서를 뒤흔들 수 있는 최대 위험 요인으로 부상했습니다.

이란은 양해각서에 담긴 '레바논의 영토 보전과 주권 보장' 조항에 이스라엘군의 레바논 남부 철군이 포함되어 있다면서, 이스라엘이 철군을 거부하는 것은 양해각서 무효화에 해당한다고 주장하고 있습니다.

앞서 로이터 통신은 이스라엘 정부가 레바논 주둔군 유지를 위해 미국과 완강한 협상을 벌이고 있다고 보도했습니다.

(사진=이스라엘군 엑스 캡처, 연합뉴스)
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