비상임 17개 시도 선관위원장 출근 내역 보니 한 달에 하루 꼴 출근

▲ 더불어민주당 채현일 의원

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 따른 논란이 이어지는 가운데 비상근직인 17개 시도 선거관리위원장들이 한 달에 하루 꼴로 출근한 것으로 나타났습니다.더불어민주당 채현일 의원이 오늘(18일) 중앙선거관리위원회로부터 받은 자료를 보면 2022년∼2025년 17개 시도 선관위원장들의 출근일은 연평균 14.2일로 나타났습니다.시도 선관위로 한 달에 약 1.2일 출근한 셈입니다.올해의 경우 시도 선관위원장들의 평균 출근 일수는 11.4일로 집계됐습니다.2022∼2025년 노태악 전 중앙선관위원장의 출근 일수는 연평균 49.8일이었으며, 같은 기간 중앙선관위 비상임위원의 출근 일수는 연평균 19일이었습니다.올해 들어 노 전 위원장은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태의 책임을 지고 지난 5일 사퇴하기 전까지 45일 출근했습니다.통상 중앙선관위원장은 대법관이, 각급 선관위원장은 관할 법원장이 겸직하는 비상근직 체계를 갖추고 있습니다.(사진=연합뉴스)