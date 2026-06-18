[날씨/XR] 수도권 '폭염특보'…금요일 밤 전국에 비

오늘(18일) 수도권에도 올해 첫 폭염특보가 내려졌습니다.



내일까지 수도권과 경북을 중심으로 체감온도 33도 안팎의 무더위가 이어지겠는데요.



한편 내일과 모레 사이 무더위를 식혀줄 비 소식도 나와 있습니다.



비는 내일 오전에 제주를 시작으로 늦은 오후에는 호남에, 밤에는 전국으로 확대될 전망입니다.



이번 비는 특히 제주와 남해안을 중심으로 강하게 쏟아지겠는데요.



남쪽에서 다량의 수증기가 유입되면서 특히 내일 밤부터 모레 오전 사이에 시간당 최고 50mm의 강도로 세차게 쏟아지겠습니다.



비의 양을 보시면 제주 산지에 최고 250mm 이상, 남해안과 지리산 부근에 최대 120mm 이상, 그 밖의 남부지방도 최고 100mm의 많은 비가 예상되고요.



수도권은 10에서 40mm로 상대적으로 비의 양이 적겠습니다.



그럼 지금 정체 전선의 위치도 살펴보겠습니다.



중국 남부부터 일본 남쪽 해상까지 길게 뻗어 있고요.



그 위로 저기압이 동반되면서 내일 우리나라로 다가와서 제주 지역부터 비를 뿌리겠습니다.



중부지방은 내일 밤부터 비가 시작이 되겠지만 오후에도 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



아침 기온은 서울이 23도에 습도가 높아서 후텁지근하겠습니다.



낮 기온은 서울과 춘천이 33도까지 오르겠습니다.



비는 토요일 저녁에는 대부분 그치겠지만 강원 영동은 일요일 낮까지 이어지겠고요.



다음 주는 이번 주보다는 더위가 좀 덜하겠습니다.



(남유진 기상캐스터)