"너무 더워요" 서울 첫 폭염주의보…장마는 아직

<앵커>



서울을 비롯한 수도권과 경북 내륙에 올해 첫 폭염주의보가 발령됐습니다. 서울만 놓고 보면 지난해보다 12일 빠른 건데요. 내일(19일) 밤부터는 전국에 많은 비가 예보됐습니다.



빨리 찾아온 더위만큼, 장마도 일찍 시작되는 건지, 정구희 기자가 기상 전망을 짚어보겠습니다.



<기자>



오늘 낮 서울 도심, 양산으로 햇볕을 가려보고 손 선풍기로 바람을 쐬어 보지만 더위를 식히기엔 역부족입니다.



[오지현/서울 마포구 : 온도보다도 습도가 높아서 숨쉬기도 답답하고 자외선도 강하고 힘드네요.]



오늘 경기 고양의 기온은 전국에서 가장 높은 34.9도까지 올랐고, 경북 경주 34.1도, 서울 광진구는 33.5도를 기록했습니다.



더위는 내일까지 이어지겠지만, 내일 오전 제주도를 시작으로 내일 밤부터 모레 사이 전국에 비가 내립니다.



제주도와 남해안을 중심으로 거센 비가 예상되는데, 제주도 산지에 최대 250mm 이상, 남해안과 지리산, 강원 동해안에 120mm의 호우가 예보됐습니다.



이번에 많은 비가 오는 이유는 한반도 남쪽의 정체전선, 그러니까 장마전선과 중국 쪽에서 온 저기압이 동시에 영향을 주기 때문입니다.



위성영상을 보면 한반도 남쪽에 시계 방향으로 회전하는 북태평양 고기압의 가장자리를 따라서 이렇게 흰색 구름들이 만들어지는 게 보입니다.



이 북태평양 고기압이 더운 공기를 밀어 넣는 지역에 장마전선이 이렇게 만들어지는 거죠.



그리고 중국 쪽에도 지금 더운 공기와 찬 공기가 충돌해서 보시는 거처럼 구름이 만들어지고 있습니다.



이 구름의 정체가 바로 저기압인데요.



이 저기압이 한반도로 다가오는 데다가, 장마전선까지 영향을 주면서 제주도와 남해안, 그리고 특히 저기압의 영향을 오래 받는 강원 동해안에 폭우가 내리는 겁니다.



그런데 이 장마전선은 북쪽에서 강하게 버티고 있는 찬 공기에 막혀서 한반도에 잠시 머무르다 다시 남하할 전망입니다.



장마전선은 생겼지만, 장마가 시작됐다고 보기 어려운 이유입니다.



평년 기준으로는 제주도 6월 19일, 남부지방은 6월 23일에 장마가 시작됐는데, 현재 상황으로는 올해 장마는 이보다 늦어질 가능성이 있습니다.



(영상편집 : 정용화, 디자인 : 최재영·김한길, VJ : 신소영)