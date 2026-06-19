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장원영 측, 국내외 악플러 법적 대응…"끝까지 책임 묻는다"

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작성 2026.06.19 08:56 조회수
장원영 측, 국내외 악플러 법적 대응…"끝까지 책임 묻는다"
그룹 아이브 장원영이 자신을 향한 악성 게시물 작성자들에 대해 국내외 법적 대응을 이어가고 있다.

소속사 스타쉽엔터테인먼트는 18일 공식 입장을 통해 "소속 아티스트 장원영을 대상으로 한 악성 게시물 작성 및 유포 행위에 대해 지속적인 모니터링과 법적 대응을 진행하고 있다"고 밝혔다.

스타쉽에 따르면 현재 일부 사건에 대해 피의자 특정 및 증거 확보를 위한 수사가 진행 중이다. 특히 네이버 블로그와 디시인사이드 등 국내 플랫폼에 대해서는 가입자 정보 확보를 위한 영장 절차가 진행되고 있으며, X(옛 트위터) 등 해외 플랫폼에 대해서도 작성자 특정 및 관련 정보 확보를 위한 국제공조 절차가 추진되고 있는 것으로 전해졌다.

스타쉽은 "팬들의 제보와 자체 모니터링을 통해 아티스트의 권익을 침해하는 게시물에 대한 증거를 지속적으로 수집하고 있다"며 "모욕, 명예훼손, 허위사실 유포, 성희롱 및 성적 모욕, 사생활 침해 등 확인된 위법 행위에 대해서는 형사상·민사상 조치를 포함한 강경한 법적 대응을 진행하고 있다"고 설명했다.

이어 "게시물 삭제, 계정 탈퇴 또는 비공개 전환 등 사후 조치 여부와 관계없이 확보된 증거를 바탕으로 끝까지 법적 책임을 물을 예정"이라고 강조했다.

스타쉽은 장원영뿐 아니라 아이브, 몬스타엑스, 키키 등 소속 아티스트 전반에 대한 권익 침해 행위에 대해서도 동일한 원칙에 따라 대응하고 있다고 덧붙였다.

앞서 스타쉽은 유튜브 채널 '탈덕수용소' 운영자를 상대로 국내외 법적 대응을 진행해 신원을 특정하는 데 성공했다. 해당 운영자는 올해 1월 징역 2년에 집행유예 3년, 추징금 약 2억 원을 선고받았다.

한편 장원영은 최근 공항 출국 과정에서 불거진 이른바 '마스크 논란'으로 온라인상에서 도마 위에 오르기도 했다. 지난달 김포국제공항 출국장에서 신분 확인을 위해 마스크를 내리는 모습이 촬영된 뒤 일부 네티즌들이 특혜 의혹과 태도 논란을 제기했다.

이와 관련해 한국공항공사는 "연예인 특혜는 없었다"고 해명했으며, 이후 신분 확인 절차와 관련한 안내 및 홍보를 강화하겠다는 입장을 밝혔다.

사진=백승철 기자

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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