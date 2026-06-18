택배 과대포장 단속 전담 조직 설치…자원재활용법 개정

▲ 택배기사 (자료화면)

택배 과대포장 규제를 상시 단속할 전담 조직이 새롭게 설치됩니다.기후에너지환경부는 오늘 국회 본회의에서 택배 과대포장 규제 준수 여부를 철저히 점검하고 위반 사항을 적발했을 때 지방자치단체에 통보하는 전담 기구인 '제품포장관리지원센터'를 한국환경공단에 설치할 수 있도록 하는 내용의 '자원재활용법 개정안'이 의결됐다고 밝혔습니다.현행 택배 과대포장 규제는 일회용 포장의 공간 비율이 50% 이하여야 하고, 포장 횟수는 한 차례 이내여야 한다는 것이 핵심입니다.'포장 공간 비율'은 택배 상자에 제품을 담고 남은 빈 공간의 비율을 뜻하며, 이 비율이 낮을수록 제품 크기에 딱 맞춘 상자를 사용했다는 뜻입니다.해당 규제는 2024년 4월에 처음 도입된 뒤 2년의 유예기간을 거쳐 지난 4월부터 시행되어 왔습니다.하지만 규제 예외 조항이 많은 데다, 단속 주체인 지자체가 택배를 일일이 검사할 만한 행정적 여건과 역량을 갖추지 못해 그동안 규제의 실효성이 떨어진다는 지적을 받아왔습니다.