민주당 국토위원들 "장동혁, 기획부동산 특혜 거래 의혹…성역 없이 수사해야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 잠시 생각에 잠겨 있다.

민주당 소속 전반기 국회 국토교통위원회 위원들이 장동혁 국민의힘 대표의 기획부동산 특혜 거래와 이해충돌 의혹에 대한 수사를 촉구했습니다.민주당 정준호·복기왕·문진석·윤종군·손명수·안태준 의원 등은 오늘(18일) 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 장 대표와 기획부동산 업체의 유착 및 특혜 의혹을 수사당국이 성역 없이 수사해야 한다고 밝혔습니다.이들은 최근 언론 보도를 근거로 장 대표가 기획부동산에 투자한 10억 원을 잃을 위기에 처하자 투자금 반환을 요구했고, 투자자 10여 명 가운데 유일하게 충남 서산시 화곡리 창고용지를 대토 방식으로 받았다는 의혹을 제기했습니다.이어 장 대표가 자신은 기획부동산으로부터 6억 원의 사기를 당한 피해자라고 주장하고 있지만, 판사 퇴직 뒤 해당 업체가 압류 회피 등을 위해 만든 것으로 의심되는 신생 법인의 설립과 자산 이전 과정에 법률 자문을 제공했다는 의혹이 있다고 주장했습니다.또 투자자들로부터 손해배상 소송을 당한 업체의 핵심 영업책 4명을 직접 변론하고, 신생 법인 대표에게 판사 출신 변호사를 소개해 줬다는 언론 보도를 거론하며, 장 대표가 단순한 피해자가 아니라 업체와 밀접하게 얽혀 있었을 가능성이 있다고 주장했습니다.이들은 장 대표가 부동산 논란이 불거진 뒤 "계약을 해지했고 나와는 아무런 관련이 없다"고 해명했지만, 지난달에도 서산 화곡리 토지를 개발 중인 업체 대표에게 문자메시지를 보내 매매 가능성을 타진했다는 보도가 나왔다고 지적했습니다.이해충돌방지법 위반 의혹도 제기했습니다.장 대표가 국회 예산결산특별위원회 예산소위 위원으로 활동할 당시 대토 지분을 받은 토지에서 약 2㎞ 떨어진 곳에 종점이 계획된 고속도로 사업에 528억 원의 예산 증액을 요구했고, 당초 정부안에 없던 예산 80억 원이 반영됐다는 주장입니다.의원들은 "장 대표는 기획부동산 일당과의 유착 및 특혜 의혹을 국민 앞에 밝히고 경찰 조사에 임해야 한다"며 "경찰과 검찰은 특혜성 대토 거래와 기획부동산 사기 유착, 고속도로 예산 증액 과정의 이해충돌 여부에 대해 즉각적이고 철저한 수사에 착수하라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)