[자막뉴스] "노는 곳이냐" VS "좀 냅둬라"…불붙은 '수업 중 월드컵' 논쟁

"학교가 수업 하는 곳이지, 노는 곳이냐" VS "다같이 월드컵 보는 것만큼 살아있는 교육이 없다"



2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 2차전 대한민국과 멕시코의 경기를 앞두고 학교 현장의 고민이 깊어지고 있습니다.



이번 월드컵 경기는 대부분 학교 수업 시간인 오전 시간대에 진행되는데, 교내 경기 시청 여부를 교사 자율에 맡기다 보니 학급별 희비가 엇갈리면서 학생과 학부모들 사이 불만이 나오고 있습니다.



월드컵 단체 시청을 통해 애국심을 고취하고 단합력을 기르는 것이 교육의 연장이라는 의견과, 수업 분위기를 저해하는 '시간 때우기'로 변질될 수 있다는 우려가 팽팽히 맞서고 있는 겁니다.



최근 경북 예천의 한 고등학교에서도 기말고사를 앞두고 수업 중 월드컵 경기를 시청한 것을 두고 논란이 벌어졌습니다.



해당 학교장이 경기 시청을 허용한 교사들을 질책하자 이에 반발한 재학생이 공개 성명을 낸 건데, 이 학생은 성명문에서 "선생님들께서는 학업에 지친 우리에게 평생 잊지 못할 추억을 선물하고자 수업 시간을 할애해 경기를 보여주셨다. 그러나 학교장은 경기를 틀어준 교사들을 '색출'하라며 마치 범죄자를 대하듯 옥죄고 비난했다"고 주장했습니다.



파장이 커지자 학교 측은 "성명문에서 언급된 ‘색출’이 아니라, 수업 시간이 지나치게 소란스러워져 이를 자제시킨 것일 뿐"이라고 반박했고 "현재 학교는 어느 정도 안정을 되찾은 상태”라며 사태를 일단락했습니다.



경북도교육청 중등교육 담당 관계자도 “정상적인 교육과정 범위 안에서 구성원 간 협의를 거치고, 시청을 원하지 않는 학생의 학습권 보장 계획이 마련된다면 월드컵 시청도 충분히 교육활동으로 운영할 수 있다"고 설명했습니다.



이러한 논란을 두고 갑론을박이 계속 이어지자 일부 학부모들은 "축구 보기 싫은 애들은 어떻게 할 거냐" "선생님들은 무엇보다 수업에 충실해야 한다"며 목소리를 높이기도 했는데,



소식을 접한 누리꾼들은 "돈으로도 살 수 없는 추억인데 그냥 보게 해줘라" "수학여행도 못 가는 판에 월드컵까지 못 보게 하냐" 등의 반응을 보이며 뜨거운 찬반 논쟁을 이어가고 있습니다.



(기획 : 윤성식, 영상편집 : 서병욱, 제작 : 디지털뉴스부)