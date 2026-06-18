"강한나마저 화냈다"…'모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2, 더 서툰 모솔들 온다

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넷플릭스 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어' 시즌2(이하 '모솔연애2')가 한층 강력해진 설렘과 예측 불가한 반전으로 무장한 차별화 포인트를 공개했다.오는 7월 7일 첫 공개되는 '모솔연애2'는 경험치는 제로지만 기대치는 최고인 모태솔로들의 첫 연애 도전기이자, 공감과 훈수를 부르는 메이크오버 연애 리얼리티다. 시즌1에 이어 이번에도 서툴기에 더 설레는 모태솔로들의 연애 세포 깨우기가 시청자들을 '국민 썸메이커스'로 만들 전망이다.연출을 맡은 김노은 PD는 "모태솔로들의 서툰 행동에 웃음이 나면서도, 누구나 한 번씩 경험해 봤던 모습이라 남일 같지 않은 '현실 공감'"을 이번 시즌의 가장 큰 매력으로 짚었다. 원승재 PD 역시 "(시즌1에서) 연애 프로그램 최초로 출연자 모두를 응원하는 현상이 일어났다. 이 점이 차별점이자 많은 분들께서 좋아해 주신 이유라고 생각이 든다"며 프로그램의 특별한 정체성을 강조했다.특히 시즌2에서는 연애가 서툰 출연자들이 자연스럽게 교감할 수 있도록 도울 치밀한 미션과 '썸 유발 장치'들이 전격 도입됐다. 실시간 호감도를 확인할 수 있는 '5분 책방'의 '신간' 제도를 비롯해, 편지와 선물을 동시에 보낼 수 있는 '모솔 우체국', 두 사람이 반지를 나눠 끼고 식사하는 '커플링 디너' 등이 신설됐다.김노은 PD는 "'아무것도 없으면, 아무 일도 일어나지 않는다'는 것을 시즌1을 통해 배웠기에 열심히 보완했다. 부담스럽지 않으면서도 자연스럽게 설렘을 유발하게 노력했다"며 보완된 시스템에 자신감을 드러냈다.하지만 이 같은 장치들이 제작진의 예상과 전혀 다르게 굴러가는 것 또한 '모솔연애2'만의 독보적인 묘미가 될 예정이다. 원승재 PD는 "늘 예측을 벗어나는 게 모태솔로들의 매력"이라며 "모솔마을에서만 쓸 수 있는 선물 쿠폰을 꽁꽁 아껴두는 모습, 선물하고 마음 표현하라고 만든 장치에 반전이 있을 줄 알고 '데블스 플랜'처럼 머리를 써가며 쓰는 모습, 그 속에서 생기는 오해를 함께 즐겨주셨으면 좋겠다"고 깜짝 비하인드를 스포일러해 궁금증을 유발했다.여기에 과몰입 리액션을 담당할 '썸메이커스' 4인방 서인국, 강한나, 이은지, 카더가든의 한층 두터워진 케미스트리도 핵심 관전 포인트다. 특히 늘 평정심을 유지하던 강한나의 변화가 예고돼 시선을 모은다. 김노은 PD는 "한 번도 화를 내지 않았던 '마더 테레사' 강한나 씨가 화를 냈다. 반대로 카더가든 씨는 이번엔 따뜻하게 포장해 주겠다고 했는데, 30분도 가지 못하고 실패했다"고 밝혀 대반전의 순간을 기대케 했다.프로그램을 관통하는 키워드로 김노은 PD는 '옛날 일기장'을 꼽으며 "들춰볼 때는 부끄러움이 밀려오지만, 그럼에도 재밌어서 멈출 수 없다"고 전했고, 원승재 PD는 "사람도 바뀌고, 구성도 바뀌고, 장치도 달라졌지만 '모태솔로들의 이야기'라는 점은 변화가 없다. 서툴고, 답답한 모습이 그대로일 수 있지만, 이상하게 힐링되고, 신기하게 응원하고 싶은 마음 역시 그대로일 것"이라며 따뜻한 시선과 응원을 당부했다.한편, 더 매콤하고 달콤해진 '모솔연애2'는 오는 7월 7일 넷플릭스에서 공개된다.[사진=넷플릭스]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)