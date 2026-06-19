스테이씨, 프로듀서 라도♥윤보미 결혼식 뒷이야기 "축가 전부터 눈물 나"

걸그룹 스테이씨가 새 앨범 소식과 함께 소속사 프로듀서 라도의 결혼식에 참석했던 뭉클한 감동의 순간을 전했다.



스테이씨는 지난 17일 방송된 SBS 파워FM(107.7MHz) '웬디의 영스트리트'에 게스트로 출격해 새 싱글 '2 L0VE' 발매 소식과 함께 다채로운 근황 토크를 진행했다.



이날 방송에서 스테이씨는 신보를 직접 소개하며 이번 활동을 통해 "썸머퀸이 되고 싶다"는 당찬 포부를 밝혔다. 또 최근 연예계 안팎으로 큰 화제를 모았던 프로듀서 라도와 에이핑크 윤보미의 결혼식 비하인드를 공개했다.



데뷔 이래 라도 프로듀서와 긴밀한 호흡을 맞춰온 스테이씨는 "결혼식을 지켜보는데 라도 피디님과의 많은 추억이 스쳐 지나가면서 축가 전부터 눈물이 났다"며 스승의 새로운 출발을 지켜보며 느낀 뭉클했던 감정을 털어놨다.



이어진 챌린지 관련 토크에서는 유재석, 주우재 등 쟁쟁한 스타들에 이어 새롭게 호흡을 맞추고 싶은 동료로 배우 이광수를 지목했다. 멤버 시은은 "이광수 선배님이 어깨춤을 추는 모습을 상상해 봤는데 너무 재미있을 것 같다"고 답해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.



이어 스테이씨 챌린지 조회수 1위 기록을 굳건히 지키고 있는 아버지 박남정과의 차기 대결에 대해서 시은은 "주변에서 원하는 것 같아 슬쩍 부탁해 놨다"고 덧붙여 또 한 번의 레전드 부녀 챌린지 탄생을 예고했다.



마지막으로 예능 '직장인들'에서 활약 중인 윤은 새 시즌에 대한 깜짝 스포일러를 방출했다. 윤은 청취자의 질문에 "새 시즌에서 승진한다"고 고백해 기대감을 높였으나, 뒤이어 새로운 인턴의 등장 여부를 묻는 DJ 웬디의 질문에는 당황하는 기색을 내비쳐 향후 전개에 대한 궁금증을 자극했다.



한편, 스테이씨가 출연해 유쾌한 입담을 뽐낸 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'는 매일 저녁 8시에 방송된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)