방미통위, OTT 해외 진출 지원…박동주 사무처장 "콘텐츠와 플랫폼 결합 중요"

▲ '코리아국제스트리밍페스티벌' 홈페이지

방송미디어통신위원회는 과학기술정보통신부와 협력해 부산에서 열리는 '2026 코리아국제스트리밍페스티벌'에 참여해 국내 방송콘텐츠의 투자 유치와 해외 진출 지원에 나선다고 밝혔습니다.방미통위는 한국방송통신전파진흥원, 한국전파진흥협회와 함께 국제 스트리밍 서밋 특별세션, 상영회와 투자유치 쇼케이스, 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 시상식, 홍보부스 운영 등 특별 프로그램을 진행합니다.과기정통부와 부산시가 공동 주최하는 이번 행사는 국내 OTT와 광고 기반 무료 실시간 TV(FAST) 산업의 글로벌 협력 확대를 위해 이날(18일)부터 21일까지 부산 영화의전당과 파라다이스호텔 일대에서 열립니다.방미통위는 지난 10일 과기정통부와 개최한 디지털·미디어 정책 협력 강화를 위한 차관급 정책협의회에서 OTT·FAST 분야 협력에 합의한 데 따라 이번 행사에 참여하게 됐다고 설명했습니다.방미통위는 개막일인 이날 국제 스트리밍 서밋에서 미국·유럽·아시아 OTT 시장 동향과 국가별 진출 전략을 소개하는 특별 세션을 운영합니다.부산 영화의전당에서는 방미통위 제작지원작 상영회도 열립니다.인공지능(AI)·디지털 기반 방송프로그램 제작지원작인 드라마 '모범택시3' 상영과 함께 강보승 감독, 배우 김의성·표예진·배유람 등이 참여하는 관객과의 대화가 진행됩니다.20일에는 국내외 OTT·FAST 관련 투자사를 대상으로 비공개 투자유치 쇼케이스를 열어 제작지원작 '신인감독 김연경 시즌2'와 '상남자의 여행법 시즌2'를 소개합니다.이 자리에선 AI 기술 활용 사례 등을 공유해 해외 투자와 유통 연계 가능성을 모색합니다.글로벌 OTT 시상식의 베스트 숏폼상 부문 시상에도 참여할 예정입니다.박동주 방미통위 사무처장은 "우수 콘텐츠와 경쟁력 있는 플랫폼의 결합이 중요하다"며 "관계 부처와 업계 협력을 통해 플랫폼과 콘텐츠 산업의 동반 성장을 적극 지원하겠다"고 말했습니다.(사진=KISF 홈페이지 캡처, 연합뉴스)