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[성민종합정치] 정청래, 귀국장서 이 대통령에 '폴더'인사…"흔들리고 젖으면서 가는 게 인생"

조성현 기자
작성 2026.06.18 17:18 조회수
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[주영진 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '90도 인사' 정청래

성한용 / 한겨레 선임기자
"정청래 '90도 인사', 과거 한동훈 90도 인사와 겹쳐 보여"
"이 대통령, 선거 이후 본능적으로 정권 위기감 느낀 듯"
"이 대통령, 당무 개입하는 듯한 모습은 자제해야"

허민 / 문화일보 전임기자
"귀국 행사, 당청 갈등 미봉…쇼로 보여"

● 정청래 연임 가닥?

성한용 / 한겨레 선임기자
"민주 지지율 하락, '당권 경쟁' 향한 호남 당심 반영된 것"
"민주 내 당심 분화 조짐 있어…작년과 다른 양상"

허민 / 문화일보 전임기자
"정청래 측 '당무 개입' 발언, 이 대통령에게 경고하는 의미"
"당청 갈등, 물밑서 수면 위로 완전히 올라온 것"
"정청래, '경고·우려'에도 불구하고 100% 연임 도전할 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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