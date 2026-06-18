[성민종합정치] 허민 "장동혁 사퇴, 가을까지 유보" 성한용 "사퇴요구 계속될 것"

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● 최고위 또 '사퇴' 충돌 ~ ● '장동혁 사퇴' 두쪽 의총
성한용 / 한겨레 선임기자
"국힘 의원들, 리더십 발휘하기 어려운 환경인 듯…당심 살펴보는 듯"
"국힘 의총에서 장동혁 지지 투표해볼 만…현 상황은 답답"
"국힘 지지도 상승, 오세훈·한동훈 효과도 있어"
"총선 앞두고 '보수 재건' 범보수 연합으로 갈 듯"
"보수의 건전한 비판, 장동혁 자판기로 매도"
허민 / 문화일보 전임기자
"장동혁 지도부 퇴진론은 사실상 유보…최소 가을까지는 유지 전망"
"국힘 비공개 의총 10명이 발언…그중 5명이 퇴진 요구"
"장동혁 사퇴는 한동훈 복당 의미"
"한동훈 복당 후 당 대표 되면 '비한횡사 공천' 될 것"
"국힘 지지도 상승, 선관위 이슈로 2030 지지율 상승"
"사퇴 악화 시 장동혁 전 당원 투표 결심할 듯"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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