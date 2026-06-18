일본과 감독 바뀐 튀니지, 대회 역사상 '1천 번째 경기'서 격돌

▲ 월드컵 '1천 번째 경기' 기념 패치가 부착된 심판복

지구촌 최대 축구 잔치인 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 역사상 1천 번째 경기가 열립니다.일본과 튀니지가 21일 오후 1시(이하 한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 벌일 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전이 대회 역사의 새 이정표가 될 1천 번째 경깁니다.1930년 우루과이에서 시작해 제2차 세계대전으로 치르지 못한 두 차례(1942, 1946년)를 제외하고는 4년마다 꼬박 개최돼 올해로 23회째를 맞은 월드컵은 96년 만에 1천 번째 경기를 치르게 됐습니다.FIFA는 현지시간으로 1930년 7월 13일 열린 우루과이 월드컵 조별리그 1조 프랑스-멕시코전과 4조 미국-벨기에전을 대회 첫 경기로 꼽습니다.두 경기는 같은 시간에 킥오프했습니다.13개국이 참가한 가운데 개최국 우루과이가 우승한 당시 대회에서는 총 18경기가 치러졌습니다.월드컵은 1994년 미국 대회에서 그리스-나이지리아와 아르헨티나-불가리아 조별리그 D조 최종전을 통해 통산 500번째 경기를 치렀습니다.이후 불과 32년 만에 두 배인 1천 번째 경기를 개최하게 됐습니다.이는 대회의 지속적인 확장에 따른 것입니다.1954년 스위스 대회부터 1978년 아르헨티나 대회까지는 16개국이 참가했습니다.이후 1982년 스페인 대회부터는 24개국이 출전해 총 52경기를 치렀고, 1998년 프랑스 대회부터 32개국이 참가해 총 64경기를 치르는 방식으로 대회 규모가 점점 더 커졌습니다.그러고는 사상 최초로 3개국이 공동 개최한 이번 북중미 월드컵에서는 참가국이 48개 나라로 크게 늘면서 총경기 수도 104경기로 불어나게 됐습니다.FIFA는 이번 일본과 튀니지의 1천 번째 경기 주심으로 루마니아의 이스트반 코바치 심판을 배정했습니다.코바치 심판은 2022 카타르 대회에서 대기심으로 8경기에 참여했는데 역사적인 경기에서 처음으로 월드컵 주심을 맡는 영예를 안았습니다.코바치 심판은 일본-튀니지전에서 부심을 맡을 루마니아 동료 심판과 함께 18일 FIFA로부터 소매에 금색 줄무늬와 '1천 번째 경기' 패치가 부착된 경기 심판복을 선물 받았습니다.일본과 튀니지는 이른바 '죽음의 조'에서 경쟁 중입니다.대회 1차전에서 일본은 강호 네덜란드를 상대로 선전하며 2-2로 비겼으나 튀니지는 스웨덴에 1-5로 대패했습니다.튀니지는 곧바로 참패의 책임을 물어 사브리 라무시 감독을 경질하고 같은 프랑스 출신의 에르베 르나르 전 사우디아라비아 대표팀 감독을 새 사령탑으로 서임하는 초강수를 뒀습니다.FIFA 월드컵 1천 번째 경기가 르나르 감독의 튀니지 대표팀 사령탑 데뷔전입니다.일본은 튀니지와 2002 한일 대회에서 맞붙어 2-0으로 누른 바 있습니다.(사진=FIFA 홈페이지, 연합뉴스)