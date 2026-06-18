'취사병' 박지훈·전소영, 이상이·한동희 황당 더블 열애설…감독 "조작 말라" 직접 등판

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드라마 '취사병 전설이 되다'의 주연 배우들의 근거 없는 '더블 열애설'이 돌자, 연출을 맡은 조남형 감독이 직접 나서 가짜 다이렉트 메시지(DM) 조작 사실을 밝혔다.18일 온라인에서는 "'취사병 전설이 되다' 감독님한테 여쭤봤는데 박지훈·전소영, 이상이·한동희 진짜 사귀나 본데?"라는 글과 함께 조남형 감독의 SNS 계정을 사칭해 대화를 나눈 것처럼 정교하게 꾸며진 DM 캡처본이 급속도로 확산됐다.공개된 캡처본 속에서 한 누리꾼은 "박지훈, 전소영 배우, 그리고 이상이, 한동희 배우가 연애 중이라는 얘기가 있습니다. 혹시 이 부분에 대해 알고 계신 거 있을까요?"라고 묻고, 감독을 사칭한 인물은 "구체적으로 제가 무어라 말씀드리긴 어렵지만, 그런 합들이 그냥 만들어진 건 아니겠죠?"라며 마치 이들의 열애가 사실인 양 묘한 여운을 남기는 답변을 건넸다.이 DM 캡처 사진이 퍼져나가며 배우들을 둘러싼 더블 열애설로 번졌다. 특히 '취사병 전설이 되다'에서 러브라인을 형성했던 박지훈과 전소영의 경우, 일부 팬들 사이에서 실제 연인으로 발전한 것이 아니냐는 억측이 쏟아지기도 했다.근거 없는 소문에 결국 조남형 감독이 직접 진화에 나섰다. 조 감독은 자신의 SNS를 통해 "조작하지 마세요. DM 한 적 없음"이라는 짧고 단호한 글을 게재하며 온라인에 떠도는 거짓 DM 대화에 선을 그었다.감독이 직접 허위 사실임을 공표함에 따라 해당 DM은 악의적인 조작으로 드러났다. 그러자 루머의 진원지였던 게시물 역시 빠르게 삭제됐다. 배우들과 각 소속사 측은 열애설 자체가 황당한 루머인 만큼 별다른 입장을 내놓지 않았다.한편 티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 동명의 인기 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 군 취사병 강성재(박지훈 분)가 게임을 하듯 요리를 배워 '전설의 취사병'으로 거듭나는 과정을 그린 밀리터리 쿡방 판타지 드라마다. 작품은 코미디와 판타지, 휴머니즘을 바탕으로 한 탄탄한 서사와 배우들의 케미에 힘입어 지난 16일 최종회 시청률 7.6%(닐슨코리아 유료가구 기준)를 기록, 시청자들의 뜨거운 사랑 속에 성공적으로 종영했다.[사진=조남형, 한동희, 전소영 인스타그램, 온라인 커뮤니티 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)