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[자막뉴스] "블랙박스 부수고 대리했다 해"…음주운전 무마하려다 딱 걸린 현직 경찰관

정다은 기자
작성 2026.06.18 17:00 조회수
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대학 후배인 경찰 출신 변호사의 음주운전을 무마해주기 위해 차량 블랙박스 메모리 카드를 없애라고 지시한 현직 경찰관이 재판에 넘겨졌습니다.

서울중앙지검은 증거인멸교사 혐의로 서울 종로경찰서 A 경감을 불구속기소 했습니다.

음주운전을 한 후배 B 씨와 A 경감의 지시에 따라 메모리카드를 없앤 C 씨도 각각 음주운전과 증거인멸 혐의로 불구속기소 됐습니다.

앞서 세 사람은 지난 2024년 7월 술자리를 가졌는데, 대리운전 기사를 기다리던 B 씨가 자신의 차량을 운전해 대로변을 가로질러
가드레일을 들이받는 사고가 났습니다.

경찰이 출동하자 A 경감과 C 씨는 차량 블랙박스 메모리카드를 회수했습니다.

A 경감은 음주 사고 현장에서 C 씨에게 '음주운전 차 블랙박스를 부숴버리고 대리기사가 운전한 것으로 하면 된다'는 취지로 말한 것으로 조사됐습니다.

또, 당초 B 씨는 경찰 조사 단계에서 "정차 시 제동 상태를 유지해주는, 오토 홀드 중 차가 자동으로 움직였다"고 주장했지만, 검찰은 차량 시연 등 보완수사를 통해 B 씨가 의도적으로 페달을 밟은 사실을 확인했습니다.

앞서 사건을 수사한 서울 강남경찰서는 지난해 4월 이들을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다.

검찰은 "사법질서 저해 사범에게 죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 엄정히 대응하겠다"고 밝혔습니다.

(취재: 정다은, 영상편집: 홍진영, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)
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