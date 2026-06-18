[자막뉴스] "과거엔 안 모자랐는데.." 또 허위 보고…알고 보니 지난 대선도 42곳 '긴급 투입'

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 논란이 계속되고 있는 중앙선관위가 4년 전 지방선거와 지난해 대통령 선거에서도 일부 투표소에서 추가 투표용지를 사용했던 걸로 확인됐습니다.



투표용지 부족 사례가 있었던 건데도 중앙선관위는 이번 선거를 앞두고 투표용지 인쇄 미수 하한 기준을 기존 60%에서 50%로 하향했습니다.



임미애 민주당 의원이 중앙선관위로부터 받은 자료에 따르면 4년 전 제8회 지방선거 때도 투표소 총 2곳에 100~200장의 추가 투표용지가 투입됐습니다.



이 중 전남 고흥군 한 투표소에선 추가배부 투표용지 1장이 실제로 사용됐고, 2024년 22대 총선에서도 투표소 1곳에 추가 투표용지가 보내졌습니다.



또 지난해 21대 대선에선 투표소 42곳에 적게는 50장에서 많게는 500장의 투표용지가 추가로 투입됐습니다.



이중 대구 달성군 한 투표소는 추가 배부된 투표용지 12장이 실제로 사용됐습니다.



과거 세 차례 선거 때는 인쇄매수 하한 기준이 이번 6.3 지방선거 때보다 높았는데 8회 지방선거의 투표용지 인쇄매수 하한 기준은 60%, 22대 총선·21대 대선은 70%였습니다.



그럼에도 투표용지 매수는 당시에도 아슬아슬했던 겁니다.



다만 과거 선거 때는 선거인이 투표용지를 기다리며 대기하거나 투표가 중단됐던 사례는 없었던 걸로 나타났습니다.



상황이 이런데도 중앙선관위는 그제(16일) 열린 더불어민주당 '국민참정권 수호 TF' 2차 회의에서 투표용지 부족 사태 현황을 보고하며 "이전 선거에서 투표용지가 부족했던 투표구는 확인된 곳이 없다"고 해명하기도 했습니다.



이 때문에 투표용지 부족 사태로 온 나라가 발칵 뒤집힌 이후에도 기본적인 과거 실태 파악조차 제대로 되지 않은 것 아니냐는 비판이 나오고 있습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)