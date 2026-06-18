이정후, '코리안 더비'서 시즌 4호 홈런…타율 0.325

▲ 샌프란시스코 자이언츠 이정후

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 김하성(애틀랜타 브레이브스)과의 '코리안 더비'에서 올 시즌 4호 홈런을 터뜨렸습니다.이정후는 오늘(18일) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타와 서스펜디드 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 1안타(1홈런) 2타점 1득점을 기록했습니다.지난달 15일 LA 다저스전에서 인사이드 더 파크 홈런(장내 홈런)을 기록한 이후 34일 만에 홈런을 추가한 이정후는 시즌 홈런 수가 4개로 늘었습니다.이어진 2차전에서도 5번 타자 우익수로 나섰지만 4타수 무안타로 침묵했습니다.시즌 타율은 0.325(252타수 82안타)로 하락했습니다.MLB 전체 타율 순위는 오토 로페스(0.336·마이애미 말린스)와 팀 동료 루이스 아라에스(0.326)에 이은 3위입니다.이날 1차전은 전날 2회말 애틀랜타 공격 시작 전 비 때문에 중단돼 재개되지 못하면서 서스펜디드 경기로 치러졌습니다.이정후는 전날 1회초 1아웃 만루에서 중견수 희생플라이로 타점을 올렸습니다.1차전에서 이정후는 3대 2로 앞선 3회초 선두 타자로 나와 상대 선발 그랜트 홈스에게 유격수 뜬공으로 물러났습니다.4대 2로 앞선 5회초 2아웃에선 상대 바뀐 투수 딜런 다드의 초구인 시속 150.7㎞짜리 높은 싱커를 당겨쳐 우월 솔로 홈런을 터뜨렸습니다.8회초엔 선두 타자로 나서 중견수 뜬공에 그쳤습니다.2차전에선 1회초 2아웃 2루에서 상대 선발 JR 리치를 맞아 볼카운트 2볼 1스트라이크에서 가운데로 몰린 142.4㎞ 커터를 잘 받아쳤지만 1루수 뜬공으로 물러났습니다.3회초 좌익수 뜬공, 6회초 2루수 땅볼에 그친 이정후는 5대 2로 앞선 8회초 1아웃 2루에서 다시 2루수 땅볼로 아웃됐습니다.샌프란시스코는 1차전과 2차전 각각 7대 2, 7대 5로 이겨 3연승을 이어갔습니다.31승 43패로 내셔널리그(NL) 서부지구 4위를 유지했습니다.반면 3연패에 빠진 애틀랜타는 46승 27패로 NL 동부지구 1위를 사수했습니다.1차전에서 김하성은 9번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타 1볼넷 2삼진을 기록했습니다.4경기 연속 무안타로 침묵하며 시즌 타율 역시 0.085(59타수 5안타)로 떨어졌습니다.2회말과 5회말엔 삼진, 7회말엔 좌익수 뜬공으로 물러난 김하성은 2대 7로 뒤진 9회말 1아웃 1루에서 볼넷을 얻어 출루했습니다.후속 타자의 안타가 나오지 않으며 진루엔 실패했습니다.이어진 2차전에선 팀이 2대 5로 뒤진 7회초 대수비 때 교체 출전했지만 8회말 공격 때 다시 교체되면서 타석에 서진 못했습니다.샌디에이고 파드리스 송성문은 이날 3경기 만에 안타를 기록했습니다.미주리주 세인트루이스 부시 스타디움에서 열린 세인트루이스 카디널스와 방문 경기에 7회말 대수비 때 교체 출전해 1타수 1안타 1득점을 올렸습니다.시즌 타율은 0.196(46타수 9안타)으로 상승했습니다.송성문은 3대 1로 앞선 9회초 선두 타자로 나와 상대 네 번째 투수 크리스 로이크로프트의 가운데로 몰린 145.3㎞ 커터를 2루수 글러브를 맞고 우익수 앞으로 떨어지는 안타로 연결했습니다.이후 후속 타자 안타 때 홈을 밟아 득점을 올렸습니다.샌디에이고는 6대 1로 이겼습니다.38승 35패로 NL 서부지구 2위를 지켰습니다.(사진=AP, 연합뉴스)