[오그랲] 공개 72시간 만에 차단된 페이블 5… 미국이 스스로 문 닫는 이유

앤트로픽의 신규 모델 페이블 5와 미토스 5는 공개 직후 압도적인 성능으로 주목받았지만, 단 3일 만에 미국 정부의 국가안보 조치로 전면 차단됐습니다. 이번 오그랲 영상에서는 모델 공개부터 차단까지 72시간 동안 무슨 일이 있었는지, 왜 아마존의 제보가 백악관 조치로 이어졌는지, 그리고 이 사건이 미국과 중국의 AI 전략을 어떻게 뒤집어 놓고 있는지를 5개의 그래프로 분석해 봤습니다.



미국 정부의 AI 모델 30일 사전 검토 행정명령, 중국 오픈소스 모델의 확산, OpenRouter 주간 사용량 상위권을 중국 모델이 장악한 흐름까지 함께 보며 AI 패권 경쟁이 이제 단순한 성능 경쟁을 넘어 접근 통제, 수출 규제, 기술 주권 싸움으로 번지고 있음을 짚어봅니다. 또한 이번 차단 사태가 왜 한국과 유럽, 캐나다 같은 제3지대에 소버린 AI 필요성을 다시 각인시켰는지도 함께 살펴보겠습니다.



(취재 : 안혜민, 촬영 : 황세회·박우진, 편집 : 이기은, 디자인 : 안준석, 인턴 : 김수영, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)