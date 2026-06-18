롯데, 새 아시아쿼터 우완 투수 이이무라 영입

▲ 롯데가 새로 영입한 아시아 쿼터 투수 이이무라

프로야구 롯데 자이언츠가 아시아 쿼터 투수 쿄야마 마사야를 방출하고 우완 투수 이이무라 쇼타를 새로 영입했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.롯데는 이이무라와 총액 7만 달러에 계약했습니다.이이무라는 불펜에서 뛸 예정입니다.키 184㎝, 몸무게 86㎏ 체격을 갖춘 이이무라는 평균 시속 147㎞, 최고 시속 153㎞의 빠른 볼과 스트라이크 존 낮은 곳을 공략하는 변화구를 강점으로 내세운다고 롯데는 소개했습니다.이이무라는 일본 실업(사회인) 야구 KMG 홀딩스를 거쳐 올해 대만 실업 야구 춘계리그에서 29이닝을 던져 평균자책점 0.93을 기록하며 이 부문 1위에 올랐습니다.이이무라 구단을 통해 "팀이 현재 어려운 상황에 있지만, 후반기 반등을 이뤄낼 수 있도록 팀을 위해 헌신할 준비가 돼 있다"며 "기회를 주신 구단과 팬 분들을 위해서 이기는 경기를 마운드에서 보여드리겠다"고 말했습니다.롯데는 쿄야마의 웨이버 공시를 KBO 사무국에 요청했습니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)