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이준석 '부산시장 후보 피습 자작극 의혹'에 "부산 시민에게 죄송"

박찬범 기자
작성 2026.06.18 15:18 조회수
이준석 '부산시장 후보 피습 자작극 의혹'에 "부산 시민에게 죄송"
▲ 개혁신당 이준석 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 정이한 전 부산시장 후보 피습 자작극 의혹과 관련해 사과 발언을 하고 있다

개혁신당 이준석 대표는 오늘(18일) 6·3 지방선거에 자당 부산시장 후보로 출마했던 정이한 전 후보의 '피습 자작극' 의혹이 불거진 데 대해 "부산 시민 여러분께 죄송하다"고 사과했습니다.

이 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "수사기관이 공개하고 언론이 보도한 내용이 사실이라면 이는 상상하기조차 어려운 중대한 선거범죄"라고 밝혔습니다.

이어 "참담한 심정을 금하기 어렵다. 개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다"며 "당 자체의 진상조사단을 가동하고, 드러난 사실관계에 따라 정 전 후보에게 최고 강도의 민형사상 책임을 엄정히 묻겠다"고 강조했습니다.

이 대표는 최고위 직후 기자들과 만나 "보도된 내용 이상으로 추가 파악한 내용은 없다"면서도 "저희에게 통보도 없이 SNS상으로 정계 은퇴를 선언하고, 큰 선거에 뛰었던 사람이 책임감 없이 온라인 탈당을 하는 정황이 책임을 지울 수밖에 없는 상황 아닌가 판단한다"고 말했습니다.

그러면서 "앞으로 정 전 후보가 정치활동을 할 수 있을 거라 생각하지 않는다"며 "이 사안은 명백히 당의 명예를 실추시킨 사안이다. 당내 진상조사단 판단에 따라 민·형사상 조치를 하겠다"고 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
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