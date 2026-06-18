끝없는 물 보충 휴식 논란…"3분은 짧고 6분은 돼야"

▲ 물 보충 휴식 시간에 물을 마시는 영국 선수들

국제축구연맹(FIFA)이 2026 북중미 월드컵에서 도입한 '물 보충 휴식'(hydration breaks)이 여러 논란을 낳고 있습니다.'경기의 맥을 끊는다', 'TV 광고 시간만 늘었다'는 불만과 함께 이번에는 '휴식 시간이 너무 짧다'는 의견도 나왔습니다.물 보충 휴식은 경기가 열리는 미국, 캐나다, 멕시코의 고온다습한 날씨에서 선수들의 건강을 보호하고자 전후반 의무적으로 한 번씩 쉬는 시간입니다.전반 22분과 후반 22분에 선수들은 목을 축이고 땀을 닦아내며 3분간 쉽니다.제도 운용상 물 보충 휴식 시간을 기준으로 경기는 전후반이 아닌 1, 2, 3, 4쿼터로 나눠 진행되는 식으로 바뀌었습니다.물 보충을 핑계로 소속팀 감독은 작전 시간을 갖게 돼 경기 전략도 바뀌었습니다.색다른 재미를 줄 수도 있지만, 아직 '4쿼터 축구'는 환영받지 못합니다.AP 통신이 18일(한국시간) 소개한 내용을 보면, 미국 코네티컷대학 코리 스트링어 연구소의 더글러스 카사 최고 경영자는 "어떤 선수는 많은 수분을 편안하게 섭취할 수 있지만, 또 다른 어떤 선수는 위가 출렁거려 짧은 시간 내에 수분을 많이 마실 수 없다"고 운을 뗐습니다.이어 "냉각과 수분 섭취 효과를 더욱 키우기 위해서는 5∼6분 정도로 휴식 시간을 늘려야 하며 그 차이가 큰 변화를 만들어낼 수 있다"고 주장했습니다.코리 스트링어 연구소는 선수, 군인, 노동자의 경기력과 업무 수행 능력을 극대화하고, 안전을 최적화하며 돌연사를 예방하기 위해 연구·교육·자문 서비스를 제공하는 일을 합니다.한편 미국 온라인 스포츠 전문 매체 디애슬레틱이 자사 독자 9천 명 이상을 대상으로 설문 조사한 내용을 보면, 응답자의 76.4％가 물 보충 휴식 제도에 문제가 있다고 답했습니다.별문제 없다는 응답은 13.3％, 마음에 든다는 답은 10.3％로 부정 여론이 압도적이었습니다.인위적인 휴식으로 축구라는 경기의 구조가 완전히 뒤바뀌게 됐다는 점, 예상과 달리 현재 미국, 캐나다, 멕시코 날씨가 그다지 덥지 않다는 점, 매 경기 물 보충 휴식 덕분에 6분씩 104경기에서 10시간이나 광고 시간이 늘었다는 점 등을 들어 물 보충 휴식을 바라보는 시각은 곱지 않습니다.(사진=게티이미지)