애플은 당장 이 기능을 베껴야 합니다 ㄷㄷ 충격과 공포의 갤럭시 S26 실물 소감 총정리 / 오목교 전자상가

이번 갤럭시 S26의 AI는 단순히 말만 하는 비서를 넘어섰습니다.

이제는 사용자의 지시를 이해하는 수준을 넘어,

앱을 직접 열고 실행하는 ‘에이전트형 AI’로 한 단계 진화했습니다.



예를 들어 제미나이를 호출하면,

우버 앱을 스스로 실행해 목적지를 입력하고 차량 호출까지 진행합니다.

이 모든 과정이 백그라운드에서 돌아가기 때문에

사용자는 그 사이 다른 일을 할 수 있습니다.

단순한 안내가 아니라, 실제 ‘행동’을 대신 수행하는 셈입니다.



문자 대화의 맥락을 이해해 사진 공유를 추천하거나,

일정 이야기가 나오면 곧바로 캘린더를 띄워주는

맥락 기반 액션(나우넛지)도 전면에 등장했습니다.

빅스비 역시 “눈이 아프다”라는 말 한마디에 화면 설정을 자동으로 조정하는 등,

AI와 스마트폰 조작이 유기적으로 결합되는 모습을 보여줍니다.



여기에 S26 울트라에 적용된 프라이버시 디스플레이가 더해지면서

완성도가 한층 올라갑니다.

픽셀 단위로 시야각을 제어해 옆이나 아래에서 보면

화면이 거의 보이지 않도록 설계됐고,

특정 앱이나 잠금 화면에서 자동으로 작동하도록 설정할 수도 있습니다.



즉, AI가 사용자의 맥락을 이해해 ‘행동’을 대신한다면,

프라이버시 디스플레이는 그 행동을 타인으로부터

물리적으로 차단해 주는 하드웨어적 안전장치 역할을 합니다.

소프트웨어와 하드웨어가 하나의 경험으로 맞물리는 구조입니다.



자세한 내용은 영상을 통해 확인해 주세요!



(기획: 하현종 / 연출: 박경흠 / 조연출: 김려원, 천세연, 김지원 인턴 / 촬영: 유세훈 / 편집: 정혜수 / 도움: 채현서 / 브랜드 디자인: 김태화 / 음악: 김지원)



(SBS 스브스뉴스)