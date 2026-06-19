솔직히 윈도우 노트북 다 멸망한 것 같습니다; 쓸수록 괜찮은 맥북 네오 열흘 후기 / 오목교 전자상가

태양광 패널 하나로 노트북을 충전할 수 있을까요?

9만 원대 휴대용 태양광 충전 장치로 애플 맥북 네오를 직접 충전해 봤습니다.



결과는 놀라웠습니다.

오전 햇빛만으로도 28W 안팎의 출력으로 충전이 되는 것을 확인할 수 있었습니다.



특히 이 노트북은 아이폰과 동일 계열의 칩이 탑재돼

극단적으로 낮은 전력 소모를 보여주기 때문에,

대기 상태에서는 무려 에어팟 한 쪽 수준의 전력만 소모하더라고요.

이는 맥북 네오가 별도의 전용 충전기 없이도

스마트폰 충전기나 보조배터리로 충전할 수 있을 만큼 자유롭다는 뜻입니다.



또한 웹브라우징에서도 기대 이상으로 쾌적한 성능을 보여주며,

탭을 잔뜩 띄운 환경에서도 생각보다 안정적인 흐름을 유지했습니다.

다만 8GB 메모리와 256GB 저장공간의 한계는 분명합니다.

피그마처럼 무거운 웹앱이나 복합 영상 편집에서는 버거운 모습을 보여줬고요.



그럼에도 이동이 잦고, 가벼운 작업과 콘텐츠 소비가 중심인 사용자에게는

놀라운 휴대성과 가성비를 제시하고 있는 맥북 네오, 여러분의 생각은 어떠하신가요?



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김려원, 천세연, 양기창 인턴, 오태현 인턴 / 기술 : 유세훈 / 촬영 : 유세훈, 한찬영 / 편집 : 채현서 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)