"배 한 번 지나가는데 100억?"…트럼프 호언장담에도 '올 스톱' 왜? [스프]

⚡ 스프 핵심요약



정치적 선언과 현실의 괴리: 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 선언했으나, 실제 선박 통과는 극히 제한적이며 550척 이상의 상선이 여전히 페르시아만에 묶여 있습니다.



기뢰 제거와 보험료 장벽: 해운업계는 이란이 매설한 해상 기뢰 제거에 최소 40~50일이 소요될 것으로 보며, 전쟁 전 0.1% 미만이던 전쟁 위험 보험료가 선박 가치의 1~4%로 급등해 선사들이 운항을 주저하고 있습니다.



글로벌 에너지 공급망 타격: 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계 해상 원유 무역의 25%가 지나는 요충지인 만큼, 정상화에는 최소 3~6개월이 걸릴 전망이며 카타르 LNG 시설 복구는 최대 5년이 소요될 수 있습니다.

1. 트럼프의 "시동 걸어라" 선언, 그러나 바다는 침묵했다

2. 선사들의 냉정한 판단: "확실한 안전 보장 없이는 움직이지 않는다"

3. 바닷속의 보이지 않는 위협: 기뢰 제거에만 40~50일

4. 보험료는 빨리 오르고 천천히 내린다: 경제적 정상화의 더딘 속도

5. 550척의 병목과 항행 혼잡: 동시 이동의 위험성

6. 합의문 속 숨겨진 불확실성: "무통행료"는 60일뿐인가

7. 에너지 시장의 장기 회복: 석유는 3~6개월, LNG는 수년

Deep Dive Q&A

2026년 6월 15일, 도널드 트럼프 미국 대통령은 자신의 소셜미디어 플랫폼 트루스 소셜에 승리의 메시지를 올렸습니다. "세계의 배들이여, 시동을 걸어라. 석유가 흐르게 하라!" 그는 미국과 이란이 6월 19일 스위스에서 양해각서(MOU)에 서명하면 호르무즈 해협이 완전히 개방된다고 선언했습니다. 세계 석유의 약 5분의 1이 지나는 이 전략적 수로가 미국·이스라엘 연합군의 공격으로 발발한 이란 전쟁 이후 107일 만에 다시 열린다는 소식에 국제 유가는 5% 급락했고, 증시는 환호했습니다.그러나 정작 바다 위에서는 거의 아무 일도 일어나지 않았습니다. 선박 추적 플랫폼 케플러의 자료에 따르면, 6월 15일 오후 2시 GMT(그리니치 표준시) 시점까지 트랜스폰더(위치 송수신기)를 켠 채 호르무즈 해협을 통과한 상품선은 카타르에서 액화천연가스(LNG) 6만 톤을 싣고 인도로 향하는 몰타 선적 디샤호뿐이었습니다.선박 추적 플랫폼 마린트래픽의 AIS(선박자동식별장치) 신호상으로는 벌크선 카이저호도 정오 무렵 해협을 빠져나간 것으로 보였지만, 통과는 여전히 극히 제한적이었습니다.전쟁 이전 호르무즈 해협은 하루 평균 120~140척의 선박이 통과하는 세계에서 가장 분주한 해상 교통로 중 하나였습니다. 케플러의 미디어 관계 책임자 니코스 포티타키스는 소셜미디어 X에 이렇게 썼습니다. "지난 24시간 동안 페르시아만에서 500척이 넘는 상선이 AIS 신호를 보냈지만, 통과는 여전히 극히 제한적입니다." 분석기관에 따라 500~1500척으로 추정치가 다르지만 현재 페르시아만 양쪽 끝에는 500척 이상의 선박이 발이 묶여 있습니다. 정치적 선언과 실제 항행 사이에는 여전히 깊은 간극이 존재합니다.주요 선사들은 트럼프의 선언에도 불구하고 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 세계 최대 해운협회인 발틱국제해사기구협의회(BIMCO)의 안전·보안 책임자 야코프 라르센은 6월 15일 성명에서 이렇게 밝혔습니다. "세부 사항 부족과 과거의 지나치게 낙관적인 안심 발언 때문에, 우리는 보안 상황이 여전히 불안정하다고 판단합니다. 현 시점에서 통과를 시작하는 것은 매우 위험합니다."일본의 대형 선사 미쓰이 오에스케이 라인(Mitsui O.S.K. Lines)은 6월 16일 더욱 명확한 입장을 밝혔습니다. "우리는 평화 회복을 향한 움직임의 조짐을 인식하지만, 안전이 충분히 확인될 때까지 운항을 재개하지 않을 것입니다." 같은 날 독일 선사 하팍로이드(Hapag-Lloyd)의 레온 슐츠대변인은 더 구체적인 시간표를 제시했습니다. "정상 화물 흐름 회복에는 3~4개월이 걸릴 가능성이 큽니다."덴마크의 머스크(Maersk)는 로이터에 "합의의 영향을 평가하기에는 아직 너무 이르다"며 "현 단계에서 우리 지역 운영에는 아무 변화가 없다"고 밝혔습니다. 선사들이 원하는 것은 정치적 선언이 아닙니다. 기뢰가 제거됐는지, 공격 위협이 완전히 사라졌는지, 보험이 가능한지에 대한 물리적이고 검증 가능한 증거입니다. 미쓰이 오에스케이 라인의 CEO 조타로 타무라는 영국의 경제 전문지 파이낸셜 타임스와의 인터뷰에서 이렇게 설명했습니다. "단순한 국가 간 합의만으로는 부족합니다. 그것이 호르무즈 해협의 실제 상황으로 구현돼, 선사들이 안심하고 통과할 수 있어야 합니다. 지난 몇 달의 경험을 고려하면, 최소 몇 주, 어쩌면 한 달은 걸릴 것으로 봅니다."호르무즈 재개방의 가장 큰 물리적 장애물은 기뢰입니다. 미국 국무장관 마코 루비오는 6월 초 상원 외교위원회 청문회에서 "이란이 호르무즈의 넓은 구간, 국제수역에 기뢰를 설치했다"고 증언했습니다. 그러나 이란은 기뢰 부설을 공식적으로 확인한 적이 없으며, 실제 위협의 규모는 여전히 불확실합니다.로이터 통신은 6월 16일 해운업계 소식통을 인용해 "호르무즈 해협에서 이란의 해상 기뢰를 제거하는 데 40~50일이 걸릴 수 있다"고 보도했습니다. 기뢰 제거는 복잡하고 위험한 작업입니다. 기뢰 제거선(소해함), 수중 드론, 소나(음파탐지기)를 동원해 하나하나 찾아야 하며, 일부 기뢰는 표류했거나 찾기 어려울 수 있습니다. BIMCO의 라르센은 이렇게 경고했습니다. "해역 내 기뢰 위협은 즉각적인 우려이며 앞으로도 계속될 가능성이 있습니다. 기뢰 없는 항로가 확립돼야 합니다."더 큰 문제는 검증입니다. 누가 "이제 안전합니다"라고 보증할 수 있을까요? 다국적 해군 작전인 합동해양정보센터(JMIC)는 6월 15일 권고문에서 "미국의 이란 항구 및 선박 봉쇄는 6월 19일 휴전 실행까지 유효하다"며 "호르무즈 해협의 해상 보안 위협 수준은 봉쇄 작전으로 인해 심각(SEVERE) 단계를 유지한다"고 밝혔습니다. 정치적 합의가 나왔어도 군사·안보 당국은 여전히 최고 경보 수준을 유지하고 있는 것입니다.전쟁 위험 보험료의 급등과 느린 정상화는 호르무즈 재개방을 가로막는 또 다른 큰 장벽입니다. 전쟁 이전 호르무즈를 통과하는 선박의 전쟁 위험 보험료는 선박 가치의 0.1% 미만이었습니다. 2억 달러(약 2,800억 원) 가치의 유조선 기준으로 한 번 통과에 20만 달러(약 2억 8,000만 원) 미만이었습니다.그러나 전쟁이 발발하자 보험료는 선박 가치의 1~4%까지 치솟았습니다. 같은 배로 한 번 지나는 데 200만~800만 달러(약 28억~112억 원)가 드는 셈입니다. 싱가포르의 한 해상보험업자는 해운 전문 매체 로이즈 리스트에 이렇게 말했습니다. "보험료는 빨리 오르고 천천히 내립니다. 가격을 바꾸려면 확실한 안전 개선 증거가 필요합니다."덴마크 유스케 은행(Jyske Bank)의 하이더 안줌 선임 주식 애널리스트는 중동 전문 매체 알 자지라와의 인터뷰에서 이렇게 설명했습니다. "정치적 합의만으로는 정상화를 보기에 충분하지 않습니다. 선주들은 장기간에 걸쳐 실제 물리적 안전과 안정성을 확인해야 합니다. AIS 추적기를 보면 호르무즈에서 아직 실질적 변화가 없는 이유가 바로 이것입니다. 선주들은 지속적인 기간 동안 사고 없는 상태를 확인해야 하며, 위험이 충분히 완화됐다고 판단하기까지는 보험사들도 마찬가지입니다." 그는 이 과정이 약 4개월 걸릴 수 있다고 전망했습니다.현재 페르시아만과 오만만 양쪽에는 550척 이상의 선박이 발이 묶여 있습니다. 케플러의 뮤유 쉬 선임 원유 애널리스트에 따르면, 페르시아만 안에는 적재를 마친 상태로 빠져나가길 기다리는 선박이 거의 300척에 이르며, 오만만 쪽에는 비슷한 수의 빈 배들이 들어가길 기다립니다. 또한 약 250척은 페르시아만 안에서 화물을 싣기 위해 평형수 주입 및 운항 준비 중입니다. 이는 각각 다른 상태와 위치에 있는 선박들이며, 전체 대기 선박 규모는 여러 관측 기준에 따라 집계됩니다.문제는 이 배들이 한꺼번에 움직일 경우 발생할 수 있는 항행 혼잡입니다. 호르무즈 해협은 가장 좁은 지점의 폭이 39km에 불과하며, 실제 양방향 항로를 합쳐도 통항 가능 폭은 훨씬 좁습니다. BIMCO와 국제해운회의소(ICS) 등 주요 해운단체들은 5월 20일 공동 가이드라인에서 이렇게 경고했습니다. "대기 중인 선박들이 한꺼번에 움직이면 심각한 항행 혼잡이 발생할 수 있습니다. 이는 충돌, 오인식, 관제 혼란의 위험을 크게 높입니다."상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 전자 간섭과 불규칙한 트랜스폰더 사용입니다. 지난 한 달 동안 이 해역에서는 전자 간섭이 빈번했으며, 많은 선박이 안전상의 이유로 AIS 트랜스폰더를 꺼놓았습니다. 이는 실제 선박 위치를 정확히 파악하기 어렵게 만들며, 급격한 교통량 증가 시 충돌 위험을 높입니다. 국제해사기구(IMO) 사무총장 아르세니오 도밍게스는 6월 15일 성명에서 "합의는 이 중요한 해상 통로의 안전 회복을 향한 중요한 진전이지만, 모든 필요한 안전·보안 보장이 갖춰지려면 시간이 필요하다"고 밝혔습니다.미국과 이란이 6월 19일 서명할 예정인 양해각서의 내용은 여전히 논란의 여지가 있습니다. 트럼프 대통령은 6월 15일 트루스 소셜에 "나는 호르무즈 해협의 무통행료 개방을 완전히 승인한다"고 썼으며, 이것이 영구적 조치임을 시사했습니다. 그러나 이란과 다른 소식통들의 설명은 다릅니다.이란 국영 메흐르 통신은 양해각서가 "30일 내 호르무즈 해협 재개방"을 명시했다고 보도했습니다. AP 통신은 6월 17일 미국 고위 관리들이 기자들에게 구술한 양해각서 내용을 공개했는데, 여기에는 "60일간 무통행료" 조항이 포함돼 있었습니다. 미국의 정치 전문 매체 악시오스도 같은 날 양해각서 전문을 공개하며 "이란은 60일 기간 동안 통행료를 부과하지 않는다. 이 기간 동안 이란과 오만은 해협의 향후 행정 및 해사 서비스 체계를 협의한다"는 내용을 전했습니다.더 복잡한 문제는 이란의 장기 입장입니다. 이란은 5월 "페르시아만 해협청"이라는 기구를 설립했으며, 호르무즈 통과 선박이 이란 혁명수비대(IRGC)와 조율해야 하고 이란 해안 가까이로 항로를 잡아야 한다고 주장해왔습니다. 이란 경제학자 나데르 하비비는 알 자지라와의 인터뷰에서 이렇게 분석했습니다. "미국은 이란의 일방적 통행료 부과에 저항하고 반대할 가능성이 매우 높습니다. 그러나 이 문제로 분쟁을 재개하는 것은 꺼릴 수 있습니다. 해협을 열어두는 것이 더 높은 우선순위이기 때문입니다." 그는 장기적으로는 "걸프협력회의(GCC) 국가들과 미국이 이란의 통행료 요구를 허용하지 않을 것"이라고 전망했습니다.호르무즈 해협은 세계 에너지 시장의 생명줄입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2025년 평균 기준 하루 약 2,000만 배럴의 원유와 석유제품이 이 해협을 통과하며, 이는 전 세계 해상 원유 무역의 약 25%에 해당합니다. 미국 에너지정보청(EIA)도 2025년 상반기 기준 하루 약 2,090만 배럴이 호르무즈를 통과했다고 보고했습니다.전쟁으로 이 흐름이 끊기자 중동 산유국들은 생산을 대폭 줄였습니다. IEA의 가장 최근 보고서는 하루 1,400만 배럴 이상의 원유 생산이 중단됐다고 밝혔는데, 이는 세계 수요의 약 14%에 해당합니다. 문제는 생산 재개에도 상당한 시간이 걸린다는 점입니다. 에너지 컨설팅 업체 우드 맥켄지의 애널리스트들은 6월 16일 연구 노트에서 이렇게 분석했습니다. "운영자들이 신중하고 통제된 재가동을 선택한다고 가정하면, 호르무즈 폐쇄로 영향받은 유전들이 3개월 내 이전 생산량의 70%, 6개월 내 90%까지 회복할 수 있습니다. 그러나 마지막 하루 100만 배럴 정도는 훨씬 더 오래 걸릴 것입니다."더 큰 병목은 정유시설입니다. 산업 모니터 IIR에 따르면 5월 7일 기준 하루 352만 배럴의 정제 능력이 멈춰 있었는데, 이는 전 세계 정제 능력의 약 3.5%입니다. 단순히 예방 차원에서 가동을 멈춘 공장은 2주 정도면 재가동할 수 있지만, 공격으로 손상된 시설은 수리에 훨씬 더 오래 걸립니다. 바레인의 비톨 바레인 리서치 책임자 바더 누루딘은 5월 초 "걸프 정유시설들이 40~60일 내에 생산 능력의 90~95%까지 회복할 수 있을 것"이라고 전망했습니다.천연가스 시장의 타격은 더욱 장기적입니다. 카타르는 세계 최대 액화천연가스(LNG) 수출국이지만, 전쟁 초기 라스 라판 LNG 터미널이 공격을 받았습니다. 카타르에너지 CEO는 "이란의 공격으로 카타르 LNG 생산 능력의 17%가 최대 5년간 사라졌다"고 밝혔습니다. LNG 생산은 천연가스를 영하 162도로 냉각해 액체로 만드는 복잡한 공정이며, 냉각 과정은 열충격을 피하기 위해 의도적으로 천천히 진행됩니다. 생산 라인들을 동시에 재가동할 수 없기 때문에, 완전 복구까지는 수년이 걸릴 전망입니다.A1. 해운업계는 정치적 선언이 아니라 실제 안전 증거를 기준으로 움직입니다. 첫째, 기뢰가 완전히 제거됐는지 독립적으로 검증돼야 합니다. 서방 안보 소식통들은 이 작업에 최소 40~50일이 걸릴 수 있다고 보도했습니다. 둘째, 전쟁 위험 보험료가 정상화돼야 합니다. 현재 보험료는 전쟁 전보다 10~40배 높은 수준이며, 보험사들은 "확실한 안전 개선 증거"가 쌓일 때까지 요율을 낮추지 않을 것입니다. 셋째, 공격 재발 가능성이 완전히 사라져야 합니다. 지난 3개월 동안 상선 공격 46건, 선원 사망 14명이 발생했기 때문에, 선사들은 최소 몇 주에서 몇 달 동안 무사고 기록이 쌓이는 것을 확인하려 합니다. 정치는 발표로 움직이지만, 해운은 안전으로 움직입니다.A2. 합의문의 핵심 내용은 여전히 불확실하며, 영구성에 대한 의구심이 큽니다. AP 통신과 악시오스가 공개한 양해각서 내용에 따르면 "60일간 무통행료"와 "60일 핵협상 기간"이 명시돼 있습니다. 즉, 이번 합의는 영구적 해결책이라기보다는 60일짜리 임시방편에 가깝습니다. 이 기간 동안 이란의 핵 프로그램, 제재 해제, 해협의 장기 통치 구조 등 훨씬 어려운 문제들을 협상해야 합니다. 하비비 경제학자는 평화 합의의 지속 가능성 불확실성이 보험료와 운송 의사결정에 계속 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 또한 이스라엘 국방장관은 "이스라엘군은 레바논, 시리아, 가자의 안보 구역에 무기한 주둔할 것"이라며 추가 충돌 가능성을 열어두었습니다.A3. 한국은 에너지의 97%를 수입에 의존하는 국가로, 호르무즈 해협의 안정은 직접적인 국익과 연결됩니다. 첫째, 유가 변동성이 한국의 수입 물가와 인플레이션에 즉각 영향을 미칩니다. 전쟁 기간 동안 국제 유가는 배럴당 80달러 후반에서 110달러를 넘나들었으며, 이는 국내 휘발유·경유 가격 상승으로 이어졌습니다. 둘째, 한국은 중동에서 원유의 약 70%, LNG의 상당 부분을 수입하는데, 호르무즈가 막히면 대체 공급선 확보에 막대한 추가 비용이 듭니다. 셋째, 해운·조선 산업에도 영향이 있습니다. 한국 선사들도 걸프 지역 운항을 중단했으며, 전쟁 위험 보험료 급등은 운임 구조 전체를 흔들었습니다. 호르무즈 정상화는 한국 경제의 안정적 회복을 위한 필수 조건입니다.