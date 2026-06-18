중기부 "'모두의 창업' 합격자 5천 명 개인정보 유출"

▲ 모두의 창업 1기 출범식

중소벤처기업부는 '모두의 창업' 프로젝트 합격자 5천 명에 대한 개인정보가 유출됐다고 오늘(18일) 밝혔습니다.중기부에 따르면 지난 15일 모두의창업 프로젝트 합격자들의 비공개 정보에 대한 접근 시도가 파악됐습니다.조사 결과 합격자들의 이메일 주소 등 개인정보뿐 아니라 프로젝트 아이디어 요약 정보와 심사평도 유출됐습니다.다만, 합격자 이름과 휴대전화번호 등의 다른 개인정보는 유출되지 않은 것으로 조사됐습니다.상세 아이디어가 조회·유출되지도 않았다고 중기부는 설명했습니다.중기부는 해당 사실을 인지한 즉시 허가되지 않는 접근 경로를 차단하고, 시스템 전반에 대한 긴급 보안 점검에 나섰습니다.현재 추가 유출 여부를 확인 중인 가운데 오늘 정오에는 개인정보 유출 사실을 대상자들에게 개별 통지한 직후 한국인터넷진흥원에 신고했습니다.중기부는 "피해자 보호와 추가 피해 방지를 위해 필요한 모든 조치를 신속히 추진하겠다"며 "개인정보 보호 및 보안 관리체계를 강화해 나가겠다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)