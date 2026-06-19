애플 맥북에 엔비디아 RTX 그래픽카드가 돌아갑니다; 오래살고 볼 일입니다 / 오목교 전자상가

M칩 맥북에 RTX 4090을 연결해 활용하는 일이 현실적으로 가능할까요?



애플이 승인한 서드파티 드라이버를 통해,

오랜 기간 차단됐던 엔비디아 GPU가 macOS에서 다시 동작하기 시작했습니다.



eGPU를 활용한 이번 시도는 단순한 연결을 넘어 AI 연산이라는 명확한 목적성을 가집니다.

현재는 tinygrad 기반 환경에서만 제한적으로 구동되며,

메모리 공유 부재와 컴파일 지연 등 구조적 한계도 존재합니다.



그러나 이미지 생성과 같은 고연산 작업에서는

일정 수준 이상의 성능 우위를 보이며 새로운 활용 가능성을 드러냅니다.

특히 맥의 통합 메모리와 외장 GPU의 역할 분담이라는 접근은

기존과 다른 워크플로우를 제안합니다.



아직은 불완전하지만,

이 변화가 맥 생태계의 방향성을 바꿀 신호가 될 수 있을까요?



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김려원, 천세연, 양기창 인턴, 오태현 인턴 / 기술 : 유세훈 / 도움 : 김지원, 채현서 / 편집 : 정혜수 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)