[자막뉴스] 가장 가까운 참모도 "단언컨대 이 사건은"…'자작극 의혹' 정이한, 연락 안 받더니 SNS에 '충격'

6·3 지방선거에서 개혁신당 부산시장 후보로 출마했던 정이한 전 후보가 '피습 자작극' 의혹이 불거지자 SNS 게시글을 삭제하고 잠적했습니다.



오늘(18일) 오후 기준 정 전 후보의 페이스북을 보면 계정은 그대로 있지만, 그간 올라온 게시글이 모두 삭제된 상태입니다.



배경 사진도 없이 소개 문구도 삭제됐고, 국무총리실 근무 경력과 학력 등은 남아있지만 '개혁신당' 관련 소개는 모두 사라졌습니다.



앞서 정 전 후보는 지난 4월, 부산 금정구에서 유세하던 중 차를 타고 지나가던 30대 남성이 음료를 투척해 피해를 봤다고 주장했습니다.



정 전 후보는 이 과정에서 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌고 뇌진탕 진단까지 받았는데, 이 사건이 자작극일 가능성이 제기되면서 경찰이 수사에 나섰습니다.



이후 정 전 후보는 온라인 시스템을 통해 개혁신당을 탈퇴했고, 이준석 당 대표는 "부산 시민 여러분께 죄송하다"고 사과했습니다.



이 대표는 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 "수사기관이 공개하고 언론이 보도한 내용이 사실이라면 이는 상상하기조차 어려운 중대한 선거범죄"라며 "개혁신당이 공천한 후보이기에 무한한 책임감을 느낀다"고 말했습니다.



또 "당 자체의 진상조사단을 가동하고, 드러난 사실관계에 따라 정 전 후보에게 최고 강도의 민형사상 책임을 엄정히 묻겠다"고 강조했는데 현재까지 보도된 내용 이상으로 추가 파악된 내용은 없다고 덧붙였습니다.



정 전 후보와 함께 유세를 했던 이정혁 전 공보실장은 SNS에 "사건에 대해 저는 사전에 전혀 알지 못했고, 단언컨대 단 한마디도 해당 건과 관련해 공유받은 바가 없습니다"라고 밝히기도 했습니다.



경찰은 이번 선거가 끝난 다음날인 지난 4일, 개혁신당 부산시장 후보 캠프 사무실을 압수수색하기도 했는데, 정 전 후보와 테러 용의자 30대 남성이 지인 사이일 수 있다는 가능성에 대해서도 수사를 이어가고 있습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 장유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)