[자막뉴스] "체구 작은 여자만 노려" '4호선 폭행범'…"내 가족 같다" 자진 신고한 이유

서울 지하철 4호선에서 체구가 작은 여성들을 상대로 상습 폭행을 저질렀다는 의혹이 제기된 남성을 두고 가족으로 추정되는 사람이 경찰에 자진 신고했습니다.



해당 남성의 가족이라고 주장한 이는 온라인에서 공유된 사진을 보고 '내 가족과 인상착의가 같다'며 거주지 근처 경찰서에 자진 신고했습니다.



폭행 피해 신고를 접수해 사건을 수사 중이던 서울 중부경찰서는 해당 남성이 SNS에서 논란이 된 인물과 동일인인지와 사건 경위, 추가 피해 여부 등을 조사할 방침입니다.



앞서 SNS에는 "지하철 4호선 불암산역 방면 열차에서 한 남성이 체구가 작은 여성만 골라 상습적으로 폭행한다"는 내용의 게시물이 올라왔습니다.



게시물 작성자는 해당 남성이 "오후 5시 30분쯤 동대문역사문화공원역에서 10-3칸에 탑승한다"며 "딱 봐도 체구 작은 여자"만 노려 폭행한다고 전했습니다.



또 "몇 주 동안 같은 구간에서 비슷한 일이 반복되는 것을 직접 다섯 번 정도 목격했다"며 "이 남성이 어떤 여성을 세게 쳐서 여성은 멍이 들었고, 함께 퇴근하는 지인이 직접 피해를 본 상황도 있다"고 전했습니다.



그러면서 가해 남성의 얼굴을 모자이크 처리한 사진을 공개하고 추가 피해 사례를 제보해 달라고 요청했습니다.



해당 글이 확산하면서 "본인이 끝자리에 타려고 엉덩이를 밀치면서 타서 깜짝 놀랐다"는 등 같은 남성에게 피해를 당했다는 주장도 잇따라 올라왔습니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이의선, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)