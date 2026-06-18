박혜경 "남편 몰래 불륜 300번" 황당 가짜뉴스에 몸살…새벽에 경찰 신고

박혜경은 최근 방송인 신정환의 유튜브 채널 '닭터신'에 출연해 "새벽에 경찰서에 다녀왔다. 사이버수사대에 신고했다"고 말문을 열었다. 그는 "어떤 사람이 베트남에서 유튜브 채널을 만들어 온갖 연예인들의 말도 안 되는 거짓 뉴스를 올리고 있었다. 그중에 내가 결혼해서 불륜을 300건 이상 저질렀다는 내용이 있었다"고 황당해했다.
이어 "남편이 출장 간 사이 불륜을 저질렀는데 CCTV에 찍혀 언론에 발각됐고, 그 일로 명예를 잃어 활동을 중단했다는 식의 내용이었다. 세 번도 아니고 300번이라더라"고 혀를 내둘렀다.
박혜경은 "처음에는 너무 화가 나서 댓글에 '너 죽었어. 가만 안 두겠어'라고 적었다. 그런데 유튜브 정책상 바로 삭제가 안 된다고 하더라. 그래서 직접 신고를 했고 법적 절차를 진행하겠다는 답변을 받았다"고 설명했다.
이후 감정을 추스른 뒤 댓글을 수정했다고도 밝혔다. 박혜경은 "'박혜경입니다. 저는 결혼한 적이 없습니다. 그러므로 남편이 존재하지 않습니다. 불륜은 웬 말일까요? 신고했습니다'라고 다시 남겼다. 결혼도 하지 않았는데 남편이 있었다는 설정부터 말이 안 되는 이야기지 않나. 결국 사이버수사대에 신고하게 됐다"고 덧붙였다.
한편 박혜경은 연예계 대표적인 싱글로 최근 유튜브 채널 '이지연입니다만'에 출연해 "결혼한 적이 없어서 오히려 이 나이에는 돌싱이 더 좋다. 가정을 꾸려본 경험이 있는 사람이 인간적으로 더 매력적이라고 생각한다"고 자신의 연애관을 밝힌 바 있다.
(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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