"신뢰로 이어진 7년"…AB6IX 전웅, 브랜뉴뮤직과 재계약 발표

그룹 AB6IX 맏형이자 리더 전웅이 소속사 브랜뉴뮤직과 재계약을 체결하며 동행을 이어간다.



브랜뉴뮤직은 18일 공식 입장을 통해 "AB6IX의 리더이자 맏형인 전웅과 재계약을 체결했다"고 밝혔다. 소속사는 "전웅은 지난 2019년 AB6IX의 메인보컬로 데뷔한 이후 매력적인 음색과 탄탄한 가창력으로 팀의 중심을 지켜왔다. 그룹 활동은 물론 예능, 작사·작곡 등 다양한 분야에서 역량을 입증하며 솔로 아티스트로서의 가능성도 충분히 보여줬다"고 평가했다.



이어 "음악을 향한 한결같은 열정과 그동안 쌓아온 깊은 신뢰를 바탕으로 다시 한번 새로운 챕터를 함께 열어가기로 했다. 전웅이 아티스트로서 한 단계 더 도약할 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 전했다.



이번 재계약은 데뷔 7주년을 맞은 AB6IX의 향후 행보에도 관심을 모으고 있다. 앞서 지난달 개최된 데뷔 7주년 기념 콘서트 '6IX TO SEVEN' 이후 단체 활동은 잠시 휴식기를 갖고 향후 거취를 계획 중이다. 지난 16일 멤버 박우진은 브랜뉴뮤직의 산하 레이블인 파라뮤직에 새 둥지를 틀었다. 김동현, 이대휘 등 나머지 멤버들의 행보에도 관심이 쏠린다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)