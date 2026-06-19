샘 알트먼 보고 있나? AI로 돈은 이렇게 버는거야 ㅋㅋ / 오목교 전자상가

구글은 왜 AI 경쟁의 판을 '더 똑똑한 모델'에서 '더 빠르고 효율적인 지능'으로 옮겼을까요?



구글 I/O 2026 현장에서 직접 경험한 이번 발표는

AI 산업의 다음 승부처가 지능의 크기가 아니라 속도와 비용,

그리고 상업화 능력에 있음을 선명하게 보여줍니다.



Gemini 3.5 Flash는 전작 프로 모델급 성능을

4배 빠른 속도와 절반 이하의 비용으로 구현하며 기존 AI 의 공식을 깨뜨립니다.

이 변화는 AI 글래스의 실시간 응답, 24시간 백그라운드로 작동하는 개인형 에이전트 Spark,

그리고 재설계된 구글 검색을 하나로 관통하는 논리입니다.



25년 만에 바뀐 구글 검색은 대화형 인터페이스와 에이전트를 품으며

단순한 정보 탐색 도구를 즉석에서 만들어내는 플랫폼으로 진화합니다.

여기에 Universal Cart, 자동 결제 프로토콜, 드론 배송까지 연결되며

검색에서 발견한 상품이 결제와 배송까지 끊김 없이 이어지는 커머스 루프가 완성됩니다.



AI가 웹 트래픽을 잠식할 수 있다는 우려 속에서도

구글은 기존 검색 광고 제국을 스스로 해체하며

그 자리에 더 크고 견고한 AI 커머스 인프라를 세우고 있습니다.



(기획 : 하현종 / 연출 : 박경흠 / 조연출 : 김려원, 천세연, 양기창 인턴, 오태현 인턴 / 기술 : 유세훈 / 편집 : 정혜수 / 브랜드 디자인 : 김태화 / 음악 : 김지원)



(SBS 스브스뉴스)