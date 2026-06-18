삼전닉스 레버리지 최대 36.9% 손실…금감원, 소비자경보 '주의'

금융감독원이 단일종목 레버리지 상품과 관련한 소비자경보를 발령하고 투자자에게 주의를 당부하고 나섰습니다.



증시 변동성이 커진 틈을 타 개인투자자의 자금이 쏠리고 시가총액이 단기간에 2배 급증하는 등 과열 조짐이 나타난 데 따른 것입니다.



금감원은 오늘(18일) 주식시장 변동성 확대 속에서 단일종목 레버리지·인버스 상품 가격이 단기간에 급등락하고 있다며 소비자경보 '주의'를 발령했습니다.



단일종목 레버리지 상품 시총은 지난 12일 기준 9조 6천억 원으로, 지난달 27일 상장 당시 4조 5천억 원에서 12거래일 만에 약 2.1배로 늘었습니다.



이 기간 개인투자자는 8조 2천억 원어치를 순매수하며 변동성 리스크가 개인에 집중됐습니다.



외국인은 2천억 원 순매도에 그쳤습니다.



단기 차익 추구 양상도 두드러졌습니다.



일평균 매매 회전율은 122.5%로 현물 주식(1% 미만)과 국내 주식형 레버리지·인버스 상장지수펀드(ETF)(30.2%)를 크게 웃돌았고, 거래대금도 8조 6천억 원에 달했습니다.



가격과 실제 가치 간 괴리도 확대되는 모습입니다.



개장 직후나 장 마감 때 순자산가치(NAV)와 크게 차이 나는 가격에 체결되는 사례가 있었고, 상장 당일 SK하이닉스의 매도 호가 부족으로 투자자가 높은 가격에 매수하는 일도 생겼습니다.



특히 하락장에서 손실 폭이 크게 확대됐습니다.



연속 하락장에서 고점 대비 최대 손실 폭은 평균 36.9%였습니다.



상품별로 삼성전자 레버리지 상품의 최대 낙폭은 35.9%(지난 4∼8일), SK하이닉스 상품은 38.0%(지난 2∼8일)이었습니다.



이는 같은 기간 기초자산인 삼성전자와 SK하이닉스 개별종목의 최대 낙폭의 약 2배였습니다.



상품 구조상 국내 주식 가격제한폭(±30%)의 2배인 최대 60%까지도 손실이 가능한 점 역시 위험 요인입니다.



금감원은 "단일종목 레버리지 상품은 분산투자형 ETF와 달리 개별기업의 주가 변동에 그대로 노출된다"고 강조했습니다.



유동성공급자(LP)의 호가 제출 의무가 면제되는 개장 직후, 장 마감 무렵에는 시장가 주문 시 예상보다 높거나 낮은 가격에 체결될 수 있다는 점도 경고했습니다.



투자자가 일시에 몰리거나 매수·매도 호가가 부족하면 괴리율이 확대될 수 있어 매수 전 이를 확인해야 합니다.



가령 1주당 NAV가 1만 원인데 시장에서 1만 200원에 거래된 이후 시장가격이 NAV 수준으로 조정되면, 투자자는 괴리율(+2%)만큼 손실을 볼 수 있습니다.



이밖에 매수·매도 호가 간 차이를 확인하고 시장가 주문보다 지정가 주문을 활용할 것을 당부했습니다.



매일 수익률을 기준으로 운용되는 만큼 등락이 반복되면 '음의 복리효과'로 수익률이 기대수익률보다 낮아질 수도 있다는 점도 유의해야 합니다.



금감원은 "단일종목 레버리지 상품 투자 추이를 지속해 모니터링할 예정"이라며 "금융소비자 피해를 유발할 우려가 높아질 경우 소비자경보를 추가 발령할 계획"이라고 말했습니다.