남극기지에 현대차그룹 기술로 친환경 수소 발전 설비 짓는다

▲ 남극과학기지

디젤 발전 설비에 의존해 온 남극과학기지에 정부와 현대자동차그룹의 협력으로 친환경 수소 발전 설비가 들어섭니다.해양수산부는 오늘(18일) 현대차그룹, 극지연구소와 이 같은 내용의 '남극과학기지 그린 수소 그리드 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔습니다.협약식에는 황종우 해수부 장관, 성 김 현대차그룹 전략기획담당 사장, 신형철 극지연구소장이 참석했습니다.그린 수소 그리드는 수소를 이용한 전력 생산의 전 과정을 친환경적으로 수행할 수 있는 설비로, ▲ 물에서 수소를 분리하는 수전해기 ▲ 수소를 압축해 저장하는 장치 ▲ 수소에서 전기를 생산하는 연료전지 발전기 등으로 구성됩니다.남극기지에는 태양광 발전시설이 설치돼 있지만, 일조량이 일정하지 않아 주로 디젤 발전을 이용합니다.특히 해를 거의 볼 수 없는 남극의 동절기(3∼10월)에는 일조량이 매우 적어 태양광 발전이 어렵습니다.이번 업무협약으로 남극기지에 현대차그룹의 기술과 경험이 집약된 그린 수소 그리드가 구축되면, 평상시 태양광 발전으로 생산한 잉여 전력으로 수소를 생산·저장해뒀다가 동절기에 수소 발전기를 가동해 친환경 에너지를 얻을 수 있게 됩니다.이 설비는 남극 환경에 맞게 설계돼 약 1년의 제작 기간을 거쳐 남극기지 현장에서 시운전에 들어갈 예정입니다.해수부와 극지연구소는 이 과정에서 장비의 남극 운송과 설치에 필요한 행정·기술적 사항을 지원합니다.이번 협약은 갯벌 식생 복원과 바다숲 조성을 위한 블루카본 협력 협약에 이어 해수부와 현대차그룹의 세 번째 협력 사례입니다.정부와 민간 부문이 환경 보호에 협력하는 모범 사례가 될 것으로 해수부는 기대하고 있습니다.황종우 해수부 장관은 "기후 변화의 최전선인 남극과학기지에 친환경 수소 저장·발전 설비를 구축하는 것은 남극 환경 보호와 지속 가능한 남극 이용에 대한 우리나라의 의지를 국제사회에 보여주는 중요한 전환점이 될 것"이라고 말했습니다.(사진=해수부 제공, 연합뉴스)