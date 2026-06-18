민주당 "올림픽공원 투표함, 선관위로 이송해야"…시민 협조 요청

▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에 참석해 발언하고 있다.

민주당이 서울 올림픽공원 개표소 봉쇄 시위의 평화적 해결을 촉구하며 시민들의 협조를 요청했습니다.한병도 원내대표는 오늘(18일) 오전 국회에서 열린 정책조정회의에서 "천준호 원내운영수석부대표와 전용기 원내소통수석부대표, 임오경 의원 등이 문제 해결을 위해 현장을 찾았다가 '빨갱이 나가라'는 막말을 들어야 했다"며 "이것이 정말 정상적인 상황인지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔습니다.한정애 정책위의장은 "올림픽공원 핸드볼 경기장은 개표소로 임시 지정된 장소"라며 "개표작업 자체는 여기에서 이루어지지만 개표 종료 후에 투표함이나 투표지를 그 시설에 보관할 법적 근거는 없다"고 설명했습니다.이어 "개표 종료 후에는 송파구 선관위 청사 등 해당 구 선관위가 지정한 장소로 이관·보관해야 한다"며 "현재 경기장에 보관된 투표지 등은 선관위, 법원, 경찰, 국회의 제정당의 참관 하에 투명하게 옮겨야 한다"고 강조했습니다.그러면서 "경기장의 봉쇄로 펜싱 국가대표팀이 자신의 칼이 아닌 남의 칼을 빌려 대회에 출전했다고 한다"며 "선수들의 시간과 노력이 무위로 돌아가지 않게 시민 여러분들의 협조를 부탁드린다"고 호소했습니다.직접 개표소를 찾았던 천 원내수석도 "참정권 침해사태에 대한 국민적 분노에 깊이 공감한다"면서도 "사안과 무관하게 타인의 업무를 방해하고 통행을 가로막고 물리력을 행사하는 것은 불법 행위로 용납될 수 없다"고 비판했습니다.김한규 원내정책수석부대표는 "선관위를 향한 분노가 불법 행위로 표출돼서는 안 된다"며 경찰을 향해 "더 이상 주저하지 말고 불법 행위와 국민의 피해를 막아야 한다"고 촉구했습니다.민주당은 재선거를 주장하는 국민의힘 장동혁 대표를 향해서도 비판을 이어갔습니다.한 원내대표는 "장 대표는 여전히 부정선거 음모론에 심취해 있다"며 "국민의힘 내부에서조차 위기 모면을 위한 정치적 술책이라며 장 대표를 비판하고 있다"고 직격했습니다.천 원내수석도 "장 대표는 지난 16일 시위 현장을 찾아 선동 발언을 쏟아냈다"며 "국민의힘은 사태를 악화시켜 정치적 이득을 보려는 행태를 즉각 중단하고 여야를 떠나 올림픽공원 봉쇄 상황을 풀어내는 일에 힘을 모아달라"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)