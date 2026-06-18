"병원 관계자가 증언했다"…인천 사람 다리 수사 급반전

▲ 사람 다리가 발견된 인천 생활자원회수센터

경찰이 최근 인천의 재활용품 공공처리시설에서 발견된 사람의 다리가 의료용 폐기물일 가능성이 높다고 보고 있습니다.인천 모 요양병원 관계자는 오늘(18일) 경찰에 "지난 10일 인천 송도동 생활자원회수센터에서 발견된 사람 다리를 해당 병원에서 배출한 것으로 추정된다"고 밝혔습니다.경찰은 병원 관계자 진술 등을 토대로 구체적인 배출 경위를 수사할 것으로 보입니다.현행 폐기물관리법상 인체 조직을 포함한 의료폐기물은 전용 용기에 담아 다른 폐기물과 별도로 수집·운반해야 합니다.경찰은 발견된 다리가 현재 해당 병원에서 치료 중인 환자의 신체 일부일 가능성이 높은 것으로 보고, 국립과학수사연구원에 긴급 유전자 감정을 의뢰했습니다.경찰 관계자는 "발견된 신체 일부와 환자의 유전자 정보(DNA)를 대조할 계획"이라고 말했습니다.또 "DNA를 대조하게 된 구체적인 경위는 밝힐 수 없다"고 덧붙였습니다.앞서 지난 10일 오후 2시 28분쯤 인천시 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 재활용품 선별 작업을 하던 직원이 사람의 다리를 발견했습니다.경찰은 국립과학수사연구원의 감정 결과를 토대로 발견된 신체 일부가 '키 161∼165㎝ 성인'의 다리인 것으로 보고 수사를 벌여왔습니다.(사진=연합뉴스)