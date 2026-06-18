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내일 멕시코와 2차전…홍명보 "2002년 영광 넘어서길"

하성룡 기자
작성 2026.06.18 12:15 조회수
내일 멕시코와 2차전…홍명보 "2002년 영광 넘어서길"
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<앵커>

우리 축구 대표팀이 내일(19일) 북중미 월드컵 개최국 멕시코와 조별리그 2차전을 치릅니다. 홍명보 감독은 모든 준비는 끝났고 선수들은 자신감이 넘친다며 조별리그 2연승에 대한 기대감을 드러냈습니다.

하성룡 기자입니다.

<기자>

선수들부터 코칭스태프까지 얼굴에 미소가 가득합니다.

멕시코전을 하루 앞두고 최종 훈련에 나선 대표팀에는 긴장감 대신 활기가 넘쳤습니다.

체코전 역전승으로 자신감을 끌어올린 가운데 홍명보 감독은 모든 준비는 끝났다며 멕시코와 2차전에도 기대감을 드러냈습니다.

[홍명보/축구 대표팀 감독 : 베스트 11 구상은 끝났습니다. 지금 강한 자신감들이 우리 선수들이 있다라고 생각이 드는데 이제 그런 것들이 내일 경기장에 잘 나타났으면 좋겠습니다.]

지난해 9월 미국에서 열린 평가전에서 멕시코와 무승부를 거뒀던 대표팀은 월드컵에서는 한 번도 이기지 못한 멕시코를 상대로 세 번째 도전 만에 첫 승리를 노립니다.

[홍명보/축구 대표팀 감독 : 9월에 멕시코와 경기를 했던 것 역시 저희한테는 굉장히 큰 도움이 될 거라고 생각이 들어요. 선수들이 그 경기를 통해서 또 얻은 것도 저희가 있었고.]

역대 최고의 성적이 목표냐는 외신 기자의 질문에는 이렇게 답했습니다.

[홍명보/축구 대표팀 감독 : 2002년 월드컵에 4강에 들었는데 저는 우리 선수들이 그 기록을 넘어섰으면 좋겠습니다.]

체코전 승리의 주역으로 멕시코 언론이 경계 대상 1호로 꼽은 황인범은 동료들에 대한 강한 믿음을 드러냈습니다.

[황인범/축구 대표팀 미드필더 : (멕시코 선수들이) 저를 많이 신경 써주면 좋겠어요. 제가 아니라 더 좋은 선수들이 저희 팀에는 많기 때문에 그 선수들한테 더 많은 기회들이 갈 거라고 저는 생각을 하고 있어서.]

그러면서 멕시코전은 중원 싸움이 중요할 것이라고 전망했습니다.

[황인범/축구 대표팀 미드필더 : 멕시코라는 팀이 워낙 개인적인 압박 능력도 굉장히 좋고 하다 보니까 어떻게 잘 벗겨내느냐가 굉장히 중요할 것 같고.]

모든 준비를 마친 대표팀은 사실상 조 1위 결정전이 될 멕시코전에서 2연승을 거둬 32강 진출을 조기 확정하겠다는 각오입니다.

(영상취재 : 황인석, 영상편집 : 전민규)
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