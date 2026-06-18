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남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에 부모 된다…"소중한 새 생명 찾아와"

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작성 2026.06.18 15:16 조회수
남궁민♥진아름, 결혼 4년 만에 부모 된다…"소중한 새 생명 찾아와"
배우 남궁민(48)과 진아름(37) 부부가 결혼 4년 만에 부모가 된다.

18일 남궁민의 소속사 935엔터테인먼트는 "남궁민과 진아름 부부에게 소중한 새 생명이 찾아왔다. 두 사람은 감사하고 설레는 마음으로 건강과 안정을 최우선으로 하며 새로운 가족을 맞이할 준비를 하고 있다"며 임신 소식을 전했다.

이어 소속사는 "개인적인 영역인 만큼, 보다 구체적인 내용에 대해서는 말씀드리기 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"며 "남궁민과 가족에게 찾아온 소중한 축복을 따뜻한 마음으로 함께 축하해 주시길 바라며, 앞으로도 많은 응원과 관심 부탁드린다"고 덧붙였다.

남궁민과 진아름은 2015년 남궁민이 연출한 영화 '라이트 마이 파이어'에서 감독과 배우로 처음 만난 후 연인으로 발전했다. 이후 7년간의 공개 열애 끝에 지난 2022년 부부의 연을 맺었다.

한편 남궁민은 오는 7월 4일 첫 방송되는 KBS 2TV 새 토일드라마 '결혼의 완성'을 통해 안방극장에 복귀한다.

[사진=진아름 인스타그램]

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
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