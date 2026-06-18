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한병도 "원 구성 협상 미룰 시간 없다…국힘, 합리적 대안 내길"

김관진 기자
작성 2026.06.18 10:50 조회수
한병도 "원 구성 협상 미룰 시간 없다…국힘, 합리적 대안 내길"
▲ 더불어민주당 한병도 원내대표가 18일 국회에서 열린 정책조정회의에서 발언하고 있다.

한병도 민주당 원내대표는 오늘(18일) 22대 국회 후반기 상임위원회 배분 문제와 관련해 "더 이상 원 구성 협상을 미룰 명분이 없고, 미룰 시간은 더더욱 없다"고 밝혔습니다.

한 원내대표는 오늘 국회에서 열린 정책조정회의에서 "일하는 국회를 만들기 위한 원 구성 협상에 속도를 내야 한다"며 이같이 강조했습니다.

그는 "중동 정세가 요동치면서 유가와 물가, 우리 수출에 빨간불이 켜지고 있다, 국민의 먹고사는 문제가 발등의 불"이라며 "즉시 원 구성을 마쳐 민생·경제 현안 해결에 곧바로 뛰어들어야 한다"고 말했습니다.

이어 "어제 오후 협상에서도 법사위원장(법제사법위원장)을 두고 여야가 입장 차를 좁히지 못했다"며 "국민의힘이 합리적 대안을 가지고 나온다면 얼마든지 머리를 맞대겠다"고 덧붙였습니다.

민주당과 국민의힘 원내 지도부는 원 구성 협상을 이어가고 있지만 주요 법안 처리의 관문 역할을 하는 법사위원장을 서로 자당이 맡아야 한다고 맞서고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
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