뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"우키시마호 기억해야"…류승룡·서경덕, 미완의 역사 해외에 알린다

SBS 뉴스
작성 2026.06.18 15:16 조회수
서경덕 교수
배우 류승룡과 서경덕 성신여대 교수가 '우키시마호, 우리가 기억할 이야기'를 다국어 영상으로 제작해 공개했다.

이번 4분 30초 분량의 영상은 KB금융그룹과 공동 제작했으며, 한국어 및 영어로 공개되어 국내외 누리꾼에게 널리 전파 중이다.

영상의 주요 내용은 1945년 광복 직후, 강제동원되었던 수많은 한국인들이 부산행 귀국선 우키시마호를 탔으나 항해 중 교토부 마이즈루만 연안에서 침몰했던 사건을 조명했다.

우키시마호 사건은 수많은 희생자들이 고국으로 돌아오지 못한 채 80여 년이 지났다. 여전히 진실 규명과 유해 송환 문제가 남아 있다.
서경덕 교수 (사진=게티이미지코리아)

이번 일을 기획한 서 교수는 "우리가 잊고 지냈던 우키시마호 사건을 국내외에 널리 알려 유해 송환의 중요성을 강조하고 싶었다"고 전했다.

또한 그는 "향후 일본 교토부 마이즈루 지역을 직접 방문하여 현지 추모 시설, 유골 안치 사찰 등을 취재하여 영상을 또 제작할 계획이다"라고 덧붙였다.

이번 영상은 유튜브뿐만 아니라 각 종 SNS로도 전파 중이며, 전 세계 주요 한인 및 유학생 커뮤니티에도 영상을 공유하고 있다.

한국어 내레이션을 맡은 류승룡은 "역사적인 사건을 목소리로 전하게 돼 뜻깊고, 국내외 많은 누리꾼이 시청해 주길 바란다"고 전했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지