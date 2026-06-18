백악관 "트럼프, 이란과의 종전 MOU 서명"…미 언론 "발효 개시"

▲ G7 정상회의 찾은 트럼프 미국 대통령

이미지 확대하기

현지 시간 17일 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 서명했다고 백악관이 밝혔습니다.백악관 당국자는 이날 로이터통신에 이같이 말했습니다.미 온라인 매체 악시오스도 2명의 미 고위 당국자를 인용, 이날 미국과 이란 사이에 MOU 서명이 이뤄졌다면서 MOU가 발효됐다고 전했습니다.이란 측에서도 이 같은 사실을 확인했습니다.로이터에 따르면 미국과 이란 간 합의 문안이 양국 대통령에 의해 공식 서명됐다고 이란 국영 매체가 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인의 발언을 인용해 보도했습니다.당초 양측은 19일에 스위스에서 만나 대면 서명을 할 계획이었습니다.외교 소식통은 19일 이전에 호르무즈 해협을 개방할 수 있도록 서명 시점을 앞당기기 위한 논의가 있었다고 악시오스에 전했습니다.악시오스는 JD 밴스 미 부통령이 이끄는 미 대표단과 이란 모하마드 바게르 갈리바프 의회 의장이 대표인 이란 협상팀이 19일 예정대로 스위스에서 협상할 예정이라고 전했습니다.다만 19일 대면 서명식도 예정대로 진행될지는 불분명합니다.악시오스 바락 라비드 기자는 소셜미디어 엑스에 "트럼프 대통령이 프랑스 베르사유궁에서 프랑스 대통령과 저녁을 먹다가 서명했으며 서명된 문서의 촬영본이 이란과 중재국에 전달됐다"고 설명했습니다.CNN도 같은 사실을 전하면서 "트럼프 대통령과 밴스 부통령이 앞서 이란과의 MOU에 이미 전자 방식으로 서명했지만, 트럼프 대통령이 이번에는 합의문 실물 문서(hard copy)에 서명했다"고 전했습니다.앞서 트럼프 행정부는 지난 14일 트럼프 대통령과 밴스 부통령, 갈리바프 의장이 참여한 가운데 MOU 전자 서명을 했다고 밝힌 바 있습니다.로이터는 이날 미국 당국자를 인용해 이란과의 MOU가 지난 14일 밴스 부통령과 갈리바프 의장의 전자 서명 방식으로 체결됐으며, 트럼프 대통령이 서명 과정을 지켜봤다고 밝혔습니다.결국 MOU의 발효는 19일 대면 서명을 통해 이뤄질 예정이었으나 이날의 서명을 통해 발효 시점을 앞당겼을 가능성이 있어 보입니다.서명 주체의 격을 양국 대통령으로 높이면서 MOU 발효 시점을 앞당긴 셈입니다.공식 서명이 앞당겨지면서 MOU 내용에 따라 이란은 이날부터 즉시 60일간 원유 판매를 재개할 수 있게 됐다고 로이터는 보도했습니다.60일은 양국이 서명 이후 구체적인 협상을 이어가기로 약속한 기간입니다.악시오스는 MOU 전문 공개를 요구하는 미국 내 정치적 압박으로 인해 공식 서명 시점이 앞당겨졌을 수 있다고 짚었습니다.그러면서도 MOU 내용이 공식 서명 전까지 공개되지 않기를 요구한 것은 이란이었으며, 백악관이 미국 내 정치적 압력으로 인해 일정을 앞당긴 것은 아니라는 소식통의 반론도 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)